ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM sınav takvimini duyurdu. Böylelikle, KPSS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, "2026 KPSS ne zaman, lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte detaylar...