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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanak, bugün açıklanır mı? 2024 KPSS DHBT sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

        ÖSYM KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi! KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanak?

        2024 KPSS DHBT sonuçları için geri sayım devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 22 Eylül'de uygulanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından gelecek açıklamalara odaklandı. Yapılan değerlendirme sonrası KPSS DHBT sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:55
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        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınav takviminde 2024 KPSS DHBT sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan atamalarda rol oynayacak KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.

        Takvime göre 2024 KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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        KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

        KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

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        Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

        Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

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