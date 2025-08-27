KPSS giriş yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır?
Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS lisans oturumları için gün sayıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi oturumları ile düzenlenecek olan söz konusu sınav öncesi adayların KPSS giriş belgesine erişmesi gerekiyor. KPSS giriş yerlerinde adayların salon bilgisi, sınav saati gibi detaylar yer alacak. Peki KPSS giriş yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi/yerleri nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar
KPSS giriş yerleri lisans sınavları öncesi araştırılıyor. 2025 KPSS sınav giriş belgelerini T.C kimlik numaraları ile alınacak. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS Ön Lisans sınavı eylül ayında gerçekleşecek. Sınavdan önce KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak. Peki, KPSS sınav yerleri/giriş belgesi yayınlandı mı?
KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS sınav yerleri henüz açıklanmadı. KPSS 2025 sınav yerlerinin, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu nedenle adaylar, ağustos sonu veya eylül başında sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Resmi tarih ve detaylar için ÖSYM'nin internet sitesinin düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Belge üzerinde adayın sınav yeri, tarihi ve oturum bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgeleri olmadan sınava girilemeyeceği için, belgelerin kontrol edilmesi kritik önem taşıyor.aşvurular 10 Temmuz 2025'te tamamlanmıştı.
2025 KPSS SINAV TARİHLERİ
2025 KPSS Lisans sınavları, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.
Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başvurular 10 Temmuz 2025'te tamamlanmıştı.