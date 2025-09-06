Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 7 Eylül 2025 Pazar KPSS günü toplu taşıma bedava mı, İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?

        KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 7 Eylül Pazar KPSS için toplu taşıma İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı?

        KPSS Lisans maratonu başlıyor. ÖSYM takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar ve görevliler, KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak merak ediyor. Bu kapsamda ''7 Eylül Pazar günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

        Giriş: 06.09.2025 - 10:43 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:43
        Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar ve görevliler ulaşım tarife bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalara hız kazandırdı. Peki KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 7 Eylül Pazar günü KPSS için İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, saat kaça kadar ücretsiz? İşte ayrıntılar...

        KPSS A GRUBU GY-GK OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

        Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek.

        Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        KPSS sınav yerlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, 7 Eylül Pazar günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.

        Geçtiğimiz yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-KPSS) giren adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek stanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilmişti. Benzer bir uygulama KPSS oturumları için de bekleniyor.

        Ancak KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

        KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

        Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni 17 para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

        Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

        Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

        Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

        Kutu/şişe içerisinde ilaçla

        gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

