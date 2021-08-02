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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuç tarihi

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı dün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar 'KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM KPSS sonuç tarihini açıkladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte KPSS sonuçları 2021 tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuç tarihi

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava giren vatandaşlar 1 Ağustos Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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