Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kral Selman'ın mektubu Hamaney'e sunuldu | Dış Haberler

        Kral Selman'ın mektubu Hamaney'e sunuldu

        İran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran lideri Ali Hamaney ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kral Selman'ın mektubu Hamaney'e sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletti.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Hamaney tarafından kabul edilen Savunma Bakanı Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın mektubunu Hamaney'e sundu.

        İran lideri Hamaney görüşmede, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin her iki ülke için de yararlı olacağına ve iki ülkenin birbirini tamamlayabileceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan ile ilişkileri genişletmeye karşı olan düşmanlar var. Bu düşmanca niyetlerin üstesinden gelinmesi gerekiyor ve biz bunu yapmaya hazırız." dedi.

        Suudi Arabistan ile her alanda yardımlaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Hamaney, "bölgedeki kardeşlerin birbirilerine yardım etmelerini ve işbirliği yapmalarının başkalarına güvenmekten çok daha hayırlı olduğunu" söyledi.

        REKLAM

        Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman da Hamaney ile görüşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tahran'a İran ile ilişkileri genişletme ve her alanda işbirliği yapma gündemiyle geldim. Yapıcı görüşmelerimizin Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geçmişe göre daha güçlü olmasını sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

        İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, uzun yıllar sonra İran lideri Hamaney ile görüşen en üst düzey Suudi yetkili oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!