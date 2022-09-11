Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze programı: 19 Eylül'e kadar neler olacak?

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Kraliçe 2. Elizabeth’in Balmoral Şatosu’ndaki tabutu, bugün düzenlenecek törenle İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a götürülecek. Ardından da 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze töreni için Londra’ya getirilecek.

Kraliçe’nin tabutu Edinburgh’daki Holyroodhouse Sarayı ve daha sonra Londra'daki Westminster Hall’da katafalka konulacak ve halkın ziyaretine açılacak.

Kral 3. Charles ise Birleşik Krallık’ın birer parçası olan İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’i ziyaret edecek.

Cenaze törenine dek gün gün planlananları derledik:

11 Eylül, Pazar

Kraliçe’nin Balmoral Şatosu'nda bulunan tabutu, cenaze arabasına nakledilecek.

Tabutu taşıyacak araç, yerel saatle sabah 10.00 sularında hareket edecek ve 280 km’den fazla yol kat ederek, altı saat sürecek yolculuğun ardından İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a varacak.

Tabut, Kraliyet Ailesi’nin Edinburgh’daki konutu olan Holyroodhouse Sarayı’na taşınacak ve Taht Odası’nda bulunan katafalka konacak.

Kral 3. Charles ise Buckingham Sarayı’nda İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri'ni, ardından da devlet başkanı olduğu ülkelerin temsilcilerini ağırlayacak.

12 Eylül, Pazartesi

Kral 3. Charles, taziyelerini iletmek için toplanacak parlamentoyu ziyaret ederek güne başlayacak.

Daha sonra Konsort Kraliçe Camilla’nın eşlik edeceği Kral, havayoluyla Edinburgh’a gidecek.

Bu, Kral Charles’ın ilk kez Kral olarak ziyaret edeceği, Birleşik Krallık’ta yer alan İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere’yi kapsayan gezisinin ilk ayağı olacak.

Kraliçe'nin tabutu ise öğleden sonra, Kral ve Kraliyet Ailesi üyeleri eşliğinde tören alayıyla St Giles Katedrali'ne götürülecek.

Kraliçe’nin naaşı burada katafalka konacak. Halk, 24 saat boyunca naaşı ziyaret edebilecek.

Kral 3. Charles, daha sonra Holyrood’a giderek İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ile buluşacak. Bu buluşmanın ardından Kral ve Kraliçe İskoç Parlamentosu’nda taziye oturumuna katılacak.

Gece saatlerinde ise Kral Charles ve Kraliyet Ailesi üyeleri St. Giles Katedrali’nde gece ayininde bulunacak.

13 Eylül, Salı

Kraliçe’nin tek kızı olan Prenses Anne, cenazenin St. Giles Katedrali’nden alınarak Edinburgh Havalimanı’na nakline eşlik edecek. Kraliçe daha sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağa bindirilecek ve Londra’ya hareket edecek.

Uçağın yerel saatle 19.00 öncesinde Londra’ya ulaşması bekleniyor.

Kraliçe'nin tabutu, 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlığının resmi konutu olan Buckingham Sarayı’na getirilecek. Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla da burada hazır bulunacak.

Çift daha sonra Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ı ziyaret edecek; Kraliçe'nin Kuzey İrlanda ile ilişkisi hakkındaki bir sergiyi izleyecekleri Hillsborough Kalesi’ni ziyaret edecek.

Kral Charles, daha sonra İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris ve diğer parti liderleriyle buluşacak. Kuzey İrlanda Parlamentosu Başkanı tarafından da başsağlığı mesajı iletilecek.

Dini liderlerle yapacağı görüşmenin ardından Kral Charles ve Camilla, St. Anne’s Katedrali’nde gerçekleştirilecek ayine katılacak; daha sonra da Londra’ya dönecek.

14 Eylül, Çarşamba

Kraliçe’nin naaşı saat 14.00’ten sonra tören alayıyla halka açık bir şekilde Buckingham Sarayı’ndan Westminster Hall’a götürülecek.

Tabut, Kraliyet Atlı Topçu Birliği tarafından bir top arabası üzerine taşınacak. Kraliyet Aile üyelerinin yanı sıra askeri bir geçit töreni de tabuta eşlik edecek.

Kraliyet bayrağına sarılı olacak cenaze alayına, Kral Charles önderlik edecek.

Yol boyunca halk geçiti izleyebilecek.

Bu geçitin yaklaşık 40 dakika sürmesi bekleniyor.

Başta başkentte olmak üzere, geçit töreni için Kraliyet Parkları’na televizyon ekranları kurulacak.

Westminster Hall’a getirilecek olan naaş, küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konacak.

Katafalkın dört bir köşesi de 24 saat boyunca Kraliyet askerleri tarafından korunacak.

Salon halka açılmadan önce Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kral Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de katılacağı bir ayini yönetecek.

15 Eylül, Perşembe

Dört gün boyunca Westminster Hall’daki katafalkta kalacak cenaze, Perşembe günü halkın ziyaretine açılacak.

Halkın naaşı nasıl ziyaret edebileceğine dair ayrıntılar daha sonra açıklanacak. Ancak yüzbinlerce insanın, İngiliz hükümetinin kalbi ve Westminster Sarayı’nın bir parçası olan 11’inci yüzyıldan kalma bu binaya gelerek naaşı ziyaret etmesi bekleniyor.

Katafalka konma, Hükümdarlara, Konsort Kraliçelere ve bazı siyasi liderler için düzenlenen resmi bir tören. Bu tören bir siyasi lider için son olarak 1965 yılında Winston Churchill için düzenlenmişti.

16 Eylül, Cuma

Kraliçe’nin naaşı ikinci gününde de katafalkta duracak ve halkın ziyaretine açık olacak.

Kral ve Camilla ise Birleşik Krallık turunun son ayağı için Galler’e gidecek.

17 Eylül, Cumartesi

Kraliçe’nin naaşı üçüncü gününde de katafalkta duracak ve halkın ziyaretine açık olacak.

18 Eylül, Pazar

Kraliçe’nin naaşı dördüncü gününde de katafalkta duracak ve halkın ziyaretine açık olacak.

19 Eylül, Pazartesi

Pazartesi günü Kraliçe'nin tabutu cenaze töreni için Westminster Kilisesi’ne getirilecek. O gün Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.

Cenaze törenine katılacaklar arasında Kraliyet Ailesi üyeleri ile birlikte Birleşik Krallık politikacıları ve dünya liderleri olacak.

Törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi’nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek.

Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu’ndaki St. George Şapeli’ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek.