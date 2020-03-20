AA

Monaco Prensi 2. Albert'in (62) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından 10 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı. Risk grubunda olan Kraliyet Ailesi mensuplarının her gün özel olarak doktora muayene olacağı bildirildi.

Fransa´nın Akdeniz kıyılarında yer alan küçük ülke Monaco Prensliği sözcüsü, dün basına yaptığı açıklamada Prens 2. Albert'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Prens 2. Albert koronavirüse yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

MONACO PRESİ'NİN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Prenses Grace Kelly Hastanesi´nde gözetim altında tutulan Prens 2. Albert'in çalışmaya devam edeceği ve endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi.

Prens 2. Albert'in 10 Mart'ta WaterAid yardım kuruluşunun Londra'da düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldi ve el sıkıştı. Bu durum, İngiliz basınında endişe yarattı. İngiltere Buckingham Sarayı'ndan Prens Charles'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kraliyet ailesi üyelerinin her gün özel olarak doktora görüneceği ve muayene olacağı aktarıldı.