İstanbul Kartal’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, kurtulmak için sürekli adres değiştirdiği sevgilisi tarafından geçen pazar günü silahla vurularak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, yıllardır öğretmenlik yapan, anne ve babası olmayan, sadece bir kardeşi hayatta bulunan ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı’nın hayatı, evli Tanju Doğan ile tanışmasıyla altüst oldu. Kartal Atatürk İlkokulu’nda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı, çok sevdiği Tanju Doğan ile uzun bir süre ilişki yaşadı. Tanju Doğan, bu ilişki sırasında iddialara göre İlkay öğretmene kredi çektirdi ve öğretmeni borca soktu. Daha sonra İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan arasında gerginlikler yaşanmaya başladı. En son yaşanan olayda ise Tanju Doğan’ın İlkay Sivaslı’yı apartmandan aşağı attığı ve İlkay öğretmenin şans eseri demirlere takılarak kurtulduğu öğrenildi.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRDİ AMA KAÇAMADI

Sevgi ile başlayan ancak daha sonra şiddet olaylarına varan ilişkinin ardından 19 yıllık öğretmen İlkay Sivaslı, sevgilisi Tanju Doğan’dan kaçmak ve yine sevgilisinin çektirdiği kredi borcu nedeniyle içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı üzerine daha ucuz evlerde kalmak için sürekli adres değiştirmeye başladı. En son Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde Tacikistan uyruklu üç bayan ile kalmaya başlayan İlkay öğretmen, buraya yerleştikten iki ay sonra geçen pazar günü kaçtığı sevgilisi Tanju Doğan’ı yine kapısında buldu. Tanju Doğan, yanındaki silahla İlkay Sivaslı’yı vurarak kaçtı.

CANİ SEVGİLİ ADANA'DA YAKALANDI

Ağır yaralanan İlkay öğretmen olayın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlkay öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan Tanju Doğan ise kaçtığı Adana ilinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak İstanbul’a getirildi. Tanju Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'VE ŞİMDİ PERDE KAPANIYOR'

Yaşanan feci olayın ardından İlkay Sivaslı’nın öğrencileri hüzne boğuldu. Başta görev yaptığı 4-İ sınıfı öğrencileri ile diğer öğrenciler bir araya gelerek okulda İlkay öğretmen için bir köşe oluşturdu. Oluşturulan o köşede ise İlkay Sivaslı’nın 2016 yılında sosyal medyasında paylaştığı, "Ve şimdi perde kapanıyor. Ben bu materyalist dünyadan ayrılıyorum. Barışın, sevginin olduğu yeni ufuklara açılıyorum. Ve hayatta ne olursa olsun sana şükranlarını sunuyorum" sözleri eklendi. Ayrıca köşede öğrencilerin duygularını yazdığı mesajlar yer aldı. Şimdi İlkay öğretmenin öğrencileri o köşeye gelerek, onun fotoğrafının ve sözlerinin üzerinde onu anıyorlar.

İlkay Sivaslı’nın görev yaptığı okuldaki öğretmen arkadaşları ise İlkay Sivaslı’nın erkek terörüne kurban gittiğini söyleyerek, bu tür şiddet olaylarının son bulmasını istedi. İlkay Sivaslı’nın öğretmen arkadaşı, "Gerek öğretmen camiası, gerek okulumuz, gerek öğrencilerimiz hepimiz üzgünüz. Arkadaşımızın katledilmesinden kaynaklı. Arkadaşımız erkek terörüne kurban olmuştur. Katledilmiştir, bundan hepimiz çok üzgünüz. Toplumun kadın katliamlarına karşı, duyarlı olması gerekiyor. Kamunun bu konuda duyarlılık geliştirip, yaşanabilecek bundan sonraki olaylara karşı gereken her türlü toplumsal refleksi göstermesi gerekiyor ki, bu ve buna benzer olaylar yaşanmasın. Tabi ki olayın bir eğitimciye gerçekleştirilmiş olması, bir eğitimcinin katledilmiş olması da bizler açısından daha da üzücüdür, olayı daha da vahim kılmıştır. Umarız be ve buna benzer olaylar son olur. Bildiğimiz tek bir şey var, arkadaşımızın katledildiği, kurşunlandığı" şeklinde konuştu.

'KADINI VURMUŞ, ÖLDÜRÜP GİTMİŞ'



Birlikte kaldığı Tacikistan uyruklu arkadaşı ise, "Biz o gün evde değildik. Günlük bir işe gittik. Öğle saatlerinde 'evde olay olmuş' diye bizi aradılar. İzin alıp geldik. Geldiğimizde polisler vardı. Kadını vurmuş, öldürmüş gitmiş" diye konuştu.