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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı asgari ödeme tutarı değişti mi, ne kadar oldu? 50 bin liradan yüksek ve düşük kredi kartı asgari ödeme tutarı

        Kredi kartı asgari ödeme tutarı değişti mi? 50 bin TL üstü kredi kartına kaç lira ödeme yapılabilir?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarına yeni bir düzenleme getirdi ve kredi kartı asgari ödeme tutarları değişti. Buna göre; yeni ödeme tutarı, kredi kartının limitine göre belirlenecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:38
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında yeni bir düzenlemeye imza attı. Kredi kartı asgari ödeme tutarı, kartın limitine göre değişecek. Buna göre, 50 bin TL üstü ve altı kredi kartlarından farklı asgari ödeme tutarı istenecek. İşte, detaylar...

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        KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ Mİ, NE KADAR OLDU?

        Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

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        KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

        BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

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        Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

        Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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