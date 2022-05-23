Kremlin'den Batı'ya tepki: Problemin kaynağı biz değiliz 0:00 / 0:00

İHA

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Batı’nın Rusya’ya yaptırımları devam ediyor.

Bu yaptırımların küresel bir gıda krizini tetiklediğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya her zaman güvenilir bir tahıl ihracatçısı olmuştur” açıklamasında bulundu.

"PROBLEMİN KAYNAĞI BİZ DEĞİLİZ"

Peskov ayrıca, Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyanın kıtlığa neden olacak bir yiyecek krizi ile karşı karşıya olduğuna dair değerlendirmeleriyle aynı fikirde olduklarını ifade ederek, “Problemin kaynağı biz değiliz. Dünyada açlığa yol açan problemin kaynağı, bize yaptırım uygulayanlar ve yaptırımların kendisidir” dedi. Batı tarafından Ukrayna'ya silah gönderildiğini söyleyen Peskov, Ukrayna'nın demiryolu hatlarını kullanarak Polonya'ya buğday ihraç etmesinin Rusya tarafından engellenmediğini de sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye, Ukrayna, ABD ve BM ile Ukrayna’daki tahıl ihracatını eski haline döndürmek için yoğun çaba halinde olduklarını belirtmişti. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık 3’te 1’lik kısmını oluşturuyor.