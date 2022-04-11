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Kremlin'den İsveç ve Finlandiya açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma olasılığı hakkında "İttifakın bir araç olarak kaldığını ve genişlemesinin Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini defalarca söyledik" açıklamasında bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILMA İHTİMALİ

İngiliz gazetesi The Times'ın aktardığına göre, Finlandiya ve İsveç yaz aylarına doğru NATO'ya katılmaya hazırlanıyor.

Times'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak çok büyük bir stratejik hata yaptığını vurguladı, Finlandiya ve İsveç'in yazın NATO'ya katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer, NATO dışişleri bakanları toplantısında da Finlandiya ve İsveç'in potansiyel üyeliğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Yapılan anketlere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali, kamuoyunun NATO'ya katılmaya yönelik desteği yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkardı.