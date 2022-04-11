İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?

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İngiliz gazetesi The Times'ın aktardığına göre, Finlandiya ve İsveç yazın NATO'ya katılmaya hazırlanıyor.

Times'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak çok büyük bir stratejik hata yaptığını vurguladı, Finlandiya ve İsveç'in yazın NATO'ya katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer, NATO dışişleri bakanları toplantısında da Finlandiya ve İsveç'in potansiyel üyeliğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Yapılan anketlere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali, kamuoyunun NATO'ya katılmaya yönelik desteği yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkardı.

KREMLİN'DEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA: ASKERİ SONUÇLARI OLUR

İsveç ve Finlandiya, Kuzey Kutup Dairesi'nde Rusya'ya en yakın iki ülke. Kremlin daha önce her ikisinin de NATO'ya katılması durumunda 'askeri sonuçları' olabileceğini söylemişti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Rusya düşündüğümüz gibi bir komşu değil. Çok dikkatli görüşmeler yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tarafsız kalmayı seçti. Ancak 2014 ve 2015'te Finlandiya hükümetine başkanlık eden Alexander Stubb, ülkenin Mayıs ayında askeri ittifaka katılmaya karar verebileceğini söyledi.

Stubb, "Savaşın başında Putin'in saldırganlığının Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeliğine başvurmaya iteceğini söylemiştim." dedi.