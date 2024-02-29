Kripto para borsası Coinbase'de teknik sorun

Coinbase'den yapılan açıklamada, bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceği ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceği belirtilerek, durumun farkında olunduğu aktarıldı.

Bu durumun araştırıldığı ve kısa süre içerisinde bilgilendirme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Varlıklarınız güvende." ifadesi kullanıldı.

"BAZI ÖDEME YÖNTEMLERİNDE HALA HATALAR GÖRÜLEBİLİR"

Ayrıca, Coinbase'den yapılan bilgilendirmede, müşteri ticaretinde iyileşme görülmeye başlandığı ancak artan trafik nedeniyle bazı müşterilerin giriş yapma, gönderme, alma ve bazı ödeme yöntemlerinde hala hatalar görebileceği kaydedildi.