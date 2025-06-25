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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda 12 günlük hareketlilik - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda 12 günlük hareketlilik

        Riskli yatırım araçları arasında sıralanan bitcoin gibi kripto para birimleri, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte düşüş yaşarken ateşkesle birlikte yönünü yukarıya çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:11
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        Kripto paralarda 12 günlük hareketlilik
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        İsrail ile İran arasındaki 12 günlük süreci kripto para birimleri oldukça hareketli geçirdi.

        Riskli yatırım araçları arasında sıralanan ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde genellikle düşüş yönünde hareket eden kripto paralar, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ile düşüşe geçti.

        13 Haziran gece yarısı, İsrail'in hava saldırılarının başlamasından önce 107 bin dolar seviyesinde işlem gören bitcoin, saldırılarla 102 bin dolar seviyelerine geriledi.

        Aynı süreçte altcoin olarak bilinen diğer kripto para birimlerinin büyük bir çoğunluğu, yüzde 10'u aşan düşüşler yaşadı.

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        Çatışmaların karşılıklı olarak devam ettiği süreçte, kripto para piyasası genelindeki olumsuz görünüm devam etti ve yükselişler sınırlı kaldı.

        22 Haziran günü ise kripto para piyasasında bu süreçte, en ciddi düşüşün yaşandığı gün oldu. ABD'nin İran'a doğrudan hava saldırısı düzenlemesi ve 3 nükleer tesisini vurmasıyla bitcoin 100 bin doların altına geriledi.

        Altcoinlerin birçoğunda ise toplam kayıp yüzde 30 seviyelerini aştı.

        Çatışmanın başlamasından önce 3,4 trilyon dolar olarak hesaplanan kripto para piyasasının toplam değeri de bu dönemde 3 trilyon dolarla süreç içindeki en düşük seviyesini gördü.

        ABD'nin saldırısı sonrası, çatışma sürecinin sonlanacağına yönelik beklentiler ile kripto paralarda yükseliş süreci başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklaması öncesi bitcoin 102 bin doların üzerine çıkarken, altcoinlerdeki yükseliş yüzde 10'u aştı.

        Ateşkesin duyurulmasıyla piyasadaki yükseliş hızlandı. Bitcoin 106 bin doların üzerine çıkarak 12 günlük çatışmaların öncesindeki seviyeleri yakaladı.

        Altcoin projelerinde de iki günlük süreçte, kazançlar yüzde 20'yi aştı ve birçoğunda çatışma öncesi seviyelere yaklaştı.

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