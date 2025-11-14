Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kris Jenner'ın doğum günü partisinde fotoğraf krizi: Meghan Markle ve Prens Harry'ye onay formu bilmecesi

        Kris Jenner'ın doğum günü partisinde fotoğraf krizi: Onay formu bilmecesi

        Kris Jenner'ın 'James Bond' temalı doğum günü partisine katılan Meghan Markle ile Prens Harry'nin fotoğraflarının sosyal medya hesaplarından silinmesi, onay formu bilmecesini ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Partide fotoğraf krizi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kris Jenner'ın yıldızlarla dolu 70'inci doğum günü partisine katılmasının yankısı hâlâ sürüyor. Kraliyet çiftinin partide çekilen bazı fotoğraflarının Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner'ın sosyal medya hesaplarından gizemli bir şekilde kaybolması, kafa karışıklığı yarattı.

        Sussex çiftinin, James Bond temalı parti için onay formunda "Fotoğraf yok" seçeneğini işaretlediği ve bu sayede mekân içinde çekilen fotoğrafların Kardashian'ların Instagram hesapları da dâhil olmak üzere kimseyle paylaşılamayacağı öne sürüldü. Ancak People'a konuşan bir kaynak; "Onay formu yoktu" açıklaması yaptı.

        REKLAM

        Daily Mail, daha önce bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kim Kardashian'ın, çiftin o akşam daha erken saatlerde başka bir etkinlikte fotoğraflanmış olmalarına rağmen, parti fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılmasını reddetmesinden dolayı öfkelendiğini yazmıştı.

        Kris Jenner'ın partisinden sadece birkaç saat önce, Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Baby2Baby Galası'nda arkadaşları Serena Williams ile poz vermişti.

        Fotoğraf silme işleminin sebebinin, fotoğrafların paylaşıldığı gün, İngiltere'nin 'Anma Günü' olması olabileceği belirtilmişti. I. Dünya Savaşı sonrası bugünkü adıyla İngiliz Milletler Topluluğu tarafından görev sırasında ölen silahlı kuvvetler üyelerini anmak amacıyla her yıl 11 Kasım'da 'Anma Günü' düzenleniyor. Halk arasında 'Gelincik Günü' de denilen 'Anma Günü'nde kraliyet üyeleri yakalarına gelincik broşu takıyor. Prens Harry, her ne kadar ülkesini terk etmiş olsa da gelincik yaka iğnesini doğum günü partisinde de unutmamıştı. Ancak Meghan Markle eşini destekleyen bir tercihte bulunmamıştı. İngiliz gazeteleri, Markle'ın yaka iğnesi takmamasını 'Anma Günü'ne duyarsız olmasına bağlamıştı.

        REKLAM

        Gösterişli kutlama, geçtiğimiz hafta sonu Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Beverly Hills'teki 165 milyon dolarlık evinde düzenlendi.

        Kardashian / Jenner kardeşlerin realite şov yıldızı annesi Kris Jenner için düzenlenen doğum günü partisine Beyonce, Justin Bieber, Selma Blair, Mariah Carey, Miranda Kerr gibi pek çok ünlü isim katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kris Jenner
        #doğum günü
        #parti
        #kim kardashian
        #Meghan Markle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?