Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim

10.10.2018 - 08:35 | Güncelleme:

Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi. Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi

  • 1 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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    Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, ‘Terminatör’ filminin yıldızı Kristanna Loken, ikinci kez İstanbul’a geldi. 

  • 2 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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    Dr. Sami Tan Sarıgül’ün geliştirdiği bir yöntemle yüzünü 24 ayar altınla kaplatarak bakım yaptıran dünyaca ünlü oyuncu, Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi.

  • 3 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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    Yılmaz’ın kendisiyle tanıştığını anlatan Loken, şunları söyledi:

  • 4 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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    "ÇOK CİCİ BİR SEVGİLİSİ VAR"

    “Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim. 

  • 5 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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    "CEM YILMAZ'DAN TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

    Filmlerinin gişe rakamlarını öğrenince ilgim daha da arttı. Cem teklif ederse, kabul ederim” 

  • 6 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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    Öte yandan, Kristanna Loken, ‘Terminatör’ serisinin devamında rol almak istediğini belirtti. 

  • 7 Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim - Magazin haberleri
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Yorumlar 1
  • Misafir 1 dakika önce
    o zaman ben de ederim be ya!
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