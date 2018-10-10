Kristanna Loken: Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim
10.10.2018 - 08:35 | Güncelleme:
Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi. Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi
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Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, ‘Terminatör’ filminin yıldızı Kristanna Loken, ikinci kez İstanbul’a geldi.
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Dr. Sami Tan Sarıgül’ün geliştirdiği bir yöntemle yüzünü 24 ayar altınla kaplatarak bakım yaptıran dünyaca ünlü oyuncu, Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi.
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Yılmaz’ın kendisiyle tanıştığını anlatan Loken, şunları söyledi:
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"ÇOK CİCİ BİR SEVGİLİSİ VAR"
“Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim.
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"CEM YILMAZ'DAN TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"
Filmlerinin gişe rakamlarını öğrenince ilgim daha da arttı. Cem teklif ederse, kabul ederim”
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Öte yandan, Kristanna Loken, ‘Terminatör’ serisinin devamında rol almak istediğini belirtti.
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