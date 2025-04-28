Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kronik ağrılı hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor | Sağlık Haberleri

        Kronik ağrılı hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor

        Türk Algoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Diğer toplumlarda da olduğu gibi kronik ağrılı hastalıklar ülkemizde de kadınlarda daha sık görülüyor" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronik ağrılı hastalıklar kadınlarda daha sık görülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Algoloji Derneği (Ağrı Derneği) Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Diğer toplumlarda da olduğu gibi kronik ağrılı hastalıklar ülkemizde de kadınlarda daha sık görülüyor. Bunların içinde fibromiyalji yani yaygın kas ağrıları yine kadınlarda ve ülkemizde sık görülen kronik ağrı durumlarından biridir" dedi.

        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Algoloji Bilim Dalı Başkanı Talu, Türkiye'de ağrı tedavisinin Avrupa standartlarında olduğunu söyledi.

        Türk Algoloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı işbirliğiyle ağrı pilinin kimlere uygulanabileceği ve kullanım alanlarına ilişkin Samsun'da panel düzenlendiğini hatırlatan Talu, panelin yanlış algıları düzeltmek adına faydalı geçtiğini söyledi.

        REKLAM

        "YAŞAM KALİTEMİZİ ÇOK DA ARTIRMANIN PEŞİNDE OLMAYAN BİR ÜLKEYİZ"

        Türkiye'nin ağrı haritasını değerlendiren Talu, "Diğer toplumlarda da olduğu gibi kronik ağrılı hastalıklar ülkemizde de kadınlarda daha sık görülüyor. Bunların içinde fibromiyalji yani yaygın kas ağrıları yine kadınlarda ve ülkemizde sık görülen kronik ağrı durumlarından biridir. Türkiye, ağrı farkındalığını yavaş yavaş edinen bir ülke. Bizim kültürümüz ve eğitimimiz ışığında biz aslında çok toleranslı, kabullenici, yaşam kalitemizi çok da artırmanın peşinde olmayan bir ülkeyiz" diye konuştu.

        Ağrısız bir yaşamın herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Talu, bunun için Türkiye'de önemli sağlık hizmetleri sunulduğuna işaret etti.

        Prof. Dr. Talu, hiçbir ağrıya katlanılmak zorunda olunmadığını ifade ederek şunları kaydetti: "Belirli ağrılar için insan 'Yaşımdan normaldir', "'Büyüme ağrısı normaldir' veya 'Baş ağrısı, çok yoruldum normaldir.' diyor. Ağrı normal değildir. Migrenler ve baş ağrıları yüzde 60-70 kadınlarda görülüyor. Benzer şekilde kronik pelvik ağrı. O da yeni farkındalığı olan kronik ağrı. Yüzde 80 kadınlarda daha çok görülüyor. Bel ağrıları omurga, kas iskelet sistemine bağlı bel ağrıları yine yüzde 60 oranında daha fazla kadınlarda görülüyor. Bunun dışında erkeklerde de görülen ağrılarımız var ama oran olarak daha az. Küme baş ağrısı vardır, toplumda da ülkemizde de erkeklerde daha sık görülür. Erkeğe ait sistemlerdeki ağrılarda daha seyrektir ancak erkeklerde yüzde 100 oranında görülür."

        Ağrı konusunda çok fazla bilinen ve kabul edilmiş yanlış olduğunun altını çizen Talu, yeni oluşan her ağrıda doktora, uzun süreli ağrılarda ise mutlaka bir algoloji hekimine başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Rusya: Kırım müzakere konusu değil
        Rusya: Kırım müzakere konusu değil
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!