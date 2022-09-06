Okullar açılmadan uyarı! 12 yaş üzeri çocukları ilgilendiriyor

Okulların açılacağı 12 Eylül öncesinde hazırlıklara başlayan eğitim kurumları ve aileler, bir türlü bitmeyen pandemiden çocukları nasıl koruyabileceğini düşünüyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pandemiyle mücadelede elde edilen başarıya karşın, önlemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Konuyu hem çocuk sağlığı hem de hasta ve ileri yaş grubu açısından değerlendiren Prof. Dr. Aslan, aşının önemini bir kez daha vurguladı.

Okulda kalabalık bir ortamda bulunan çocukların Covid kapma riskinin yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, şu bilgileri paylaştı: “Yeni karşı karşıya olduğumuz varyant, daha önceki varyantlara göre daha hafif ve üst solunum yolu bulguları ile geçiyor. Ancak yine de çocuklarımızda ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları, yorgunluk ve ses kısıklığı gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Biz eğer kronik hastalığı yoksa Covid'in çocuklarda ağır geçmesini beklemeyiz. Ancak altta yatan hastalığı varsa ya da bağışıklık sistemi baskılanmışsa hastalık ağır geçebilir. Çocuklarla ilgili asıl risk, çocuğun okulda ya da başka kalabalık ortamlarda kaptığı virüsü ev halkına bulaştırmasıyla ortaya çıkıyor. Evde yaşlı, altta yatan hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerin enfekte olma ve ağır enfeksiyon bulguları geçirme olasılığı artabiliyor.”

12 YAŞ ÜZERİ ÇOCUKLAR AŞILANMALI

Çok daha hızlı şekilde bulaşan yeni varyantlardan korunmanın okul gibi kalabalık ortamlarda güçleştiğini ifade eden Aslan, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: “Özellikle kronik hastalığı olan çocuklardan başlayarak 12 yaş ve üzerindeki çocukların aşılanarak koruma altına alınması önemli. Yine kalabalık sınıflarda, okul bahçelerinde ve diğer ortak kullanım alanlarında maske mesafe hijyen koşullarıyla ilgili önlemlerin titizlikle alınması gerekir.”

OKULLARDA MAYMUN ÇİÇEĞİ RİSKİ DÜŞÜK

Okulların açılması ile ailelerin maymun çiçeği virüsü yayılımının artacağına dair endişeleri olduğunu aktaran Aslan, “Maymun çiçeği virüsü ile enfeksiyon ülkemizde az sayıda olguda bildirildi. Bulaşı için yakın cilt teması gerekiyor. Okullarda maymun çiçeği ile enfeksiyon riski çok daha düşük. Mesafe ve yakın cilt temasının engellenmesi yine maymun çiçeği virüsü yayılımını ortadan kaldıracaktır” açıklamasını yaptı.