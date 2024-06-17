Kronik rahatsızlığı olanlara bayram ziyaretlerini serinlikte yapmaları önerisi!

Prof. Dr. Altay, bayramlarda geniş sofralar kurulduğunu ve normalden fazla yemek yenildiğini dile getirdi.

Bayram günlerinde sık aralıklara yemek yendiğini belirten Altay, "Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketimi ve bununla beraber tatlı tüketimi oluyor. Dengesiz beslenme birçok kronik hastalığın kötüleşmesine neden oluyor. Kalp ve hipertansiyon hastalarında sıkıntı yaratıyor" dedi.

Altay, bayramın sıcak havaların etkili olduğu döneme denk geldiğine de dikkat çekip çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

"KALP HASTALIKLARININ ARTMA RİSKİ VAR"

Ziyaretlerin serin saatlerde yapılmasını ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Altay, şunları kaydetti: "Bayramın özellikle çok sıcak bir döneme gelmesi çok sıkıntılı oldu. Sıcaklardan dolayı sağlık sorunları yaşanıyor bunun yanında bayram dolayısıyla ağır yemeklerle beslenilirse ve fazla et tüketimi olursa kalp hastalıklarının artma riski var. Ritim bozukluğu olan, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalara bayramda dengeli yemek tüketimi öneriyoruz.