Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kronik rahatsızlığı olanlara bayram ziyaretlerini serinlikte yapmaları önerisi! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kronik rahatsızlığı olanlara bayram ziyaretlerini serinlikte yapmaları önerisi!

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda ziyaretlerini serinliğin yaşandığı saatlere göre programlamaları tavsiyesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kronik hastalara 'bayram ziyareti' uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prof. Dr. Altay, bayramlarda geniş sofralar kurulduğunu ve normalden fazla yemek yenildiğini dile getirdi.

        Bayram günlerinde sık aralıklara yemek yendiğini belirten Altay, "Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketimi ve bununla beraber tatlı tüketimi oluyor. Dengesiz beslenme birçok kronik hastalığın kötüleşmesine neden oluyor. Kalp ve hipertansiyon hastalarında sıkıntı yaratıyor" dedi.

        Altay, bayramın sıcak havaların etkili olduğu döneme denk geldiğine de dikkat çekip çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

        "KALP HASTALIKLARININ ARTMA RİSKİ VAR"

        Ziyaretlerin serin saatlerde yapılmasını ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Altay, şunları kaydetti: "Bayramın özellikle çok sıcak bir döneme gelmesi çok sıkıntılı oldu. Sıcaklardan dolayı sağlık sorunları yaşanıyor bunun yanında bayram dolayısıyla ağır yemeklerle beslenilirse ve fazla et tüketimi olursa kalp hastalıklarının artma riski var. Ritim bozukluğu olan, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalara bayramda dengeli yemek tüketimi öneriyoruz.

        Yaz sıcakları olmasına rağmen bayram coşkusuna herkes katılacak ama özellikle kronik hastalığı olanlar çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmasın. İlaçlarını aksatmadan, yeterli sıvı tüketerek kendilerini serin tutma gayretinde olsunlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu Savaş Kabinesi'ni feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesi'ni feshetti
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"