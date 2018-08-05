KTP Kotka - HIFK Helsinki maçı ne zaman?

KTP Kotka ve HIFK Helsinki, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. KTP Kotka 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken HIFK Helsinki 28 puanda ve 2. sırada. KTP Kotka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. HIFK Helsinki son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 603. İddaa'da KTP Kotka kazanır 0.00, berabere biter 0.00, HIFK Helsinki kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KTP Kotka son hafta oynanan VPS maçında 1-1 berabere kaldı.

HIFK Helsinki, Ilves karşılaşmaında 1-3 kazandı.

KTP Kotka, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 7 gol yedi.

HIFK Helsinki, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda HIFK Helsinki 9 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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