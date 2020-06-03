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Kuaförüm Sensin’de haftanın ortasında da rekabet hız kesmeden devam etti. Stüdyoda rekabet kadar konuşulan bir başka konu ise aşk oldu.

Mustafa’ya gizemli bir hayranından gelen ve sevgi sözcükleri ile dolu mektup herkesi meraklandırdı. Mustafa ve Selen arasındaki yakınlaşma aşk söylentilerini de beraberinde getirince, yarışmacılar mektubu da Selen’in yazdığını düşündü.

İkili arasındaki yakınlaşmanın nereye varacağı herkesin merak konusu oldu.

Yarışmanın iddialı ve renkli ismi Ramazan ise herkesi duygulandırdı. Bilal’in soruları sonrası çocukluğunda yaşadığı zorlukları ve kaybettiği ailesine dair özlemini anlatan Ramazan, yaşadıkları ile herkesi hüzünlendirdi.

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