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Kuaförüm Sensin'de aşk söylentileri!

Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin, haftanın üçüncü günü itibari ile yarışmacılar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Mustafa'ya gizemli bir hayranından gelen aşk mektubu herkesi meraklandırdı. Kuaförüm Sensin, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de!

Kuaförüm Sensin, Show TV'de
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de haftanın ortasında da rekabet hız kesmeden devam etti. Stüdyoda rekabet kadar konuşulan bir başka konu ise aşk oldu.

Mustafa’ya gizemli bir hayranından gelen ve sevgi sözcükleri ile dolu mektup herkesi meraklandırdı. Mustafa ve Selen arasındaki yakınlaşma aşk söylentilerini de beraberinde getirince, yarışmacılar mektubu da Selen’in yazdığını düşündü.

İkili arasındaki yakınlaşmanın nereye varacağı herkesin merak konusu oldu.

Yarışmanın iddialı ve renkli ismi Ramazan ise herkesi duygulandırdı. Bilal’in soruları sonrası çocukluğunda yaşadığı zorlukları ve kaybettiği ailesine dair özlemini anlatan Ramazan, yaşadıkları ile herkesi hüzünlendirdi.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

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