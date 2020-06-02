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Kuaförüm Sensin’de haftanın ikinci gününe Ramazan ve Saadet çifti damga vurdu. Eşini çok kıskanan Saadet, Ramazan’a kurallar koydu fakat Ramazan modeli Aleyna ile dans ederek kural ihlali yapınca kıyamet koptu.

Modeli ile zaten sorun yaşayan ve işini yapmakta zorlanan Saadet, memnuniyetsiz modeli Aleyna ile eşi Ramazan’ın dansını da öğrenince çileden çıktı.

Diğer taraftan yarışmacıların gündemini meşgul eden bir olay da Mustafa ve Selen arasında belirsizliğini koruyan yakınlaşma oldu. İkilinin kaçamak cevapları, aralarında bir ilişki olup olmadığını merak eden rakiplerinin ilgisini üzerlerine çekti.

Gün sonunda Bilal, Buse ve Selver en düşük puanı alarak sonuncu olurken Mustafa, Tuna ve Su gün birincisi oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;