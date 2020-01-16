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Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli?

Kubilay Aka, son dönemin öne çıkan genç yıldızları arasında yer alıyor. Ekranların fenomenleşen dizisi Çukur'da Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın yaşamı merak ediliyor. İşte genç oyuncu Kubilay Aka'nın hayatından detaylar

Kubilay Aka

Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında? soruları genç oyuncu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Kubilay Aka ilk olarak Vatanım Sensiz dizisi ile geniş kitlelerce tanındı. Kubilay Aka şu sıralar SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukur'da celasun karakterini canlandırıyor. Kubilay Aka'nın biyografisi şöyle:

KUBİLAY AKA KİMDİR?

1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

KUBİLAY AKA’NIN OYNADIĞI DİZİLER

Çukur / Celasun / 2017-
Vatanım Sensin / Ali Kemal / 2016-2017

KUBİLAY AKA’NIN OYNADIĞI FİLMLER

Aşk 101 / Kerem / 2020
Aşk Bu Mu? / Umut / 2018
Arif V 216 / Yakışıklı Kemal / 2017

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