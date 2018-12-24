Ev temizliği yaparken yanlışlıkla parmağı kesilen Zhang isimli bir kadının sekiz parmağı da kangren oldu. Zhang, basit bir kesik olduğu için parmağını başta umursamadı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Zhang, yarasının kendi kendine iyileşmesini bekledi. Ancak iki gün sonra parmaklarında siyahlaşma meydana geldi ve diğer parmaklarına da yayılmaya başladı. Baş parmağı ve serçe parmağı dışındaki tüm parmaklara yayıldı. Doktora giden talihsiz kadının parmaklarında kangren oluştuğu belirtildi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Zhang' elinde kaşıntı, kuruluk, ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlerle hastaneye gidince kangren teşhisi aldı ve hemen tedavi altına alındu. Doktorlar, benzer belirtileri yaşayan insanları uyardı ve bu tip şikayetler yaşandığında vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini altını çizdi.

Doktorlar, kangreni, kanlanma kaybı nedeniyle vücut dokusunun ölmesine neden olan ciddi bir durum olarak açıkladı.

Kangrenin vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebileceğini söyleyen uzmanlar, tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, el parmaklarında ve ellerde başladığını vurguladı.

Uzmanlar, "Kangren bir yaralanma, enfeksiyon veya kan dolaşımını etkileyen uzun süreli bir durumun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Belirtiler, etkilenen bölgede kızarıklık, şişlik, bölgede duyu veya ağrı kaybı, kötü kokulu irin ve kanama şeklindedir. Kangreniniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana görünmelisiniz" açıklamasında bulundu.

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