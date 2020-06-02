Küçük Eymen'in 1,5 metrelik yılanla oyunu kameraya yansıdı - DÜZCE

Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.Yılanı açık bir alan çıkaran Geçer, oğlunun bir anda yılana hareket ettiğini görünce cep telefonu ile görüntü almaya başladı.Görüntülerde boyundan büyük olan yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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