Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto yıkamacılık yapılan işyerinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

SAKSILARDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞLER

Küçükçekmece, Fatih Mahallesi’ndeki oto yıkamacıya yapılan operasyonda özel olarak hazırlanmış aydınlatmalı, havalandırmalı ve ısı ölçerlik bir bölüm bulundu. Burada yapılan aramalarda, saksılara ekilmiş 115 kök Hint keneviri ve 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri ele geçirildi.

İŞYERİ SAHİBİ ARANIYOR

İşyeri sahibinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.