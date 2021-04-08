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Kulak damlası orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?

2021 Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Unutkanlıktan yapılan veya istemsizce gerçekleşen olaylar oruç tutan veya tutacak olan vatandaşlar için merak konusu. Peki, kulak damlası orucu bozar mı? İşte Diyanet'ten cevap...

Kulak damlası orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir?

Kulak damlası orucu bozar mı? sorusu Ramazan'la birlikte en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan durumlar başlığı ile merak edilen soruya açıklık getirdi.

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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