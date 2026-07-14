13 sezon yüzbinlerce sanatsever

Zorlu PSM, müziğin Türkiye ve dünyadaki dikkat çeken isimlerinden uluslararası sahne sanatlarına, kendi prodüksiyonlarından festivallere uzanan geniş programıyla 13. sezonunu tamamladı. Sezon boyunca yalnızca sahnesinde yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapmakla kalmadı, yapımcı kimliğiyle yeni üretimlere alan açtı, kültür-sanat sektörüne yönelik eğitim programlarını sürdürdü ve sanata erişimi artıran toplumsal fayda projeleriyle farklı kesimleri kültür sanatla buluşturmaya devam etti. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Kültür-Sanat ekseninde dünyaya güçlü bir söz söyleyen bir yapı olmaya devam edeceklerini belirtip şunları söyledi:

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"2025 Eylül itibarıyla başladığımız 13. sezonumuzda Grease, Triptych, Coppélia, Sónar Istanbul, Satıcının Ölümü gibi uluslararası ölçekte ses getiren projeleri izleyicilerimizle buluşturduk. Bizim için önemli olan yalnızca büyük prodüksiyonları ağırlamak değil, bu ölçekte üretimlerin aktif bir parçası olabilmek. Zorlu PSM’de her yıl ortalama 1.200 etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Tiyatrodan müzikale, konserlerden dansa, sergilerden disiplinlerarası projelere uzanan çok katmanlı bir programla yüz binlerce sanatseveri ağırlıyoruz. Bu çeşitlilik, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirmenin ötesinde, yerel ve uluslararası yaratıcı üretim arasında güçlü bir etkileşim alanı oluşturmamızı sağlıyor.

Önümüzdeki sezonda bu yaklaşımı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Uluslararası iş birliklerini derinleştiren, yerel yaratıcı üretimi destekleyen ve İstanbul’u bölgesel bir kültür üretim merkezi olarak daha görünür kılan projelere odaklanacağız. Zorlu Holding çatısı altında olmanın bize sağladığı güç ve paydaşlarımızdan aldığımız destekle, sanatı daha erişilebilir, kapsayıcı ve ilham verici kılmaya devam edeceğiz."

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Zorlu PSM, 13. sezonunda da bir sahne olmanın ötesine geçerek yapımcı kimliğiyle Türkiye tiyatro sahnesine özgün ve klasik metinlerle yerli-yabancı yaratıcı ekipleri bir araya getirerek unutulmaz yapımlara imza atmaya devam etti.

Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü, National Theatre’ın eski Genel Sanat Yönetmeni ve Olivier ödüllü Rufus Norris’in yönetmenliğinde Olivier ve Tony ödüllü Es Devlin'in dekor tasarımıyla görsel kimliğini kazanan oyun, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak hayata geçti.

Kariyerlerinde ilk kez aynı sahneyi paylaşan Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor'un buluşması ise bu sezonun kalıcı anılarından biri olarak hafızalara kazınırken, güçlü oyuncu kadrosu ve dünya çapındaki yaratıcı ekibinin imzasıyla, Türkiye tiyatro sahnesinde önemli bir eser olarak yerini aldı ve izleyicilerden de tam not aldı.

14. sezonda da Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek oyun, İngiliz medyasında da ses getirdi. Financial Times, The Guardian ve The Stage gibi yayınlarda da yer buldu.

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Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu olan Palamut Zamanı, Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımıyla sahneye taşındı. Prömiyerinden itibaren yoğun ilgi gören yapım, 26. Direklerarası Seyirci Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Prodüksiyon” ödülüne layık görüldü. Onur Ünlü’nün kült filmi üzerinden tiyatro sahnesine taşınan Güneşin Oğlu, absürt mizahı, özgün sahne dili ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerek 28. Yapı Kredi Afife Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı” ve “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” kategorilerinde aday gösterildi.

Zorlu PSM’nin sevilen prodüksiyonları İnsanlar Mekanlar Nesneler ve Afife bu sezon da yolculuğuna devam ederken, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarlanan, 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla hayata geçen “1923” müzikali coşkulu bir performansla final yaptı. Zorlu PSM’nin sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için hayata geçirdiği ücretsiz toplumsal fayda projesi PSM Atölye’de filizlenerek profesyonel PSM prodüksiyonları içinde kendine özel bir yer edinen Kısık Ateşte Düdüklü Tencere ise 26. Direklerarası Seyirci Tiyatro Ödülleri’nde “Ensemble” kategorisinde ödüle layık görüldü ve tiyatroseverlerle vedalaştı.

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Zorlu Çocuk Tiyatrosu 13. sezonu iki yeni oyunla çocukları karşıladı. Tim Hopgood’un “Wow! Said The Owl!” kitabından uyarlanan Vay! Dedi Baykuş ile Mike Kenny’nin uyarladığı, Mehmet Ergen’in Türkçeye kazandırdığı, Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar’ın rol aldığı Ezop Masalları, küçük izleyiciler için müzik, kukla, canlandırma ve interaktif anlatımı bir araya getirdi. Ezop Masalları ayrıca deprem bölgesindeki çocuklarla buluşmalar kapsamında Hatay’da üç kez sahnelendi.

Zorlu PSM, 13. sezonunda yerli ve yabancı müziğin güçlü temsilcilerini müzikseverlerle buluşturdu. Sezonun açılış döneminde Blind Guardian, bôa, Elijah Fox, Jasper Steverlinck, Kerala Dust, Nina Kraviz, Oscar and the Wolf, Starsailor, Weval, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT gibi uluslararası alternatif isimleri ağırladı.

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Sezon boyunca yerli müzik sahnesinin farklı kuşaklarından birçok isim Zorlu PSM’de sahne aldı. Fazıl Say, Burhan Öçal, Duman, Kenan Doğulu, Emel Sayın, Şevval Sam, Funda Arar, Harun Tekin, Teoman, Emre Altuğ, Kubat, Buray, Melike Şahin, Mert Demir, Bergüzar Korel, Ferhat Göçer, Redd, Ezginin Günlüğü, Anjelika Akbar, Ege Çubukçu, Grup Seksendört, The Away Days, Adamlar, Paptircem, Ragıp Narin, Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler, Ozan Musluoğlu Quintet, Duygu Soylu, Sedef Sebüktekin, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Lalalar, Ferit Odman Quintet, Kerem Görsev Trio, Luca Minnelli, MAKSIM, Elijah Fox, Jamal Aliyev & Ece Dağıstan ve çok daha fazlası sezonun müzik programında öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Zorlu PSM, 13. sezonunda dijital sanat ve teknoloji odaklı en önemli uluslararası buluşmalardan biri olan Ars Electronica’ya ev sahipliği yaptı. Festival; sergiler, mekânsal enstalasyonlar, ekran tabanlı işler, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslar, söyleşiler ve atölyelerle Zorlu PSM’nin farklı alanları dijital sanatla yaşayan bir ekosisteme dönüştü.

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“Çok sesli festival” mottosuyla 9. kez gerçekleşen MIX Festival onlarca müzisyeni ağırlarken 10. edisyonuyla müzik ve teknoloji ekseninde kurduğu köprüleri biraz daha güçlendiren Sónar Istanbul, Charlotte de Witte ve Kölsch’übaşrole taşıdı ve binlerce sanatseverden tam not aldı.

PSM Loves2Gather, cazdan funka, alternatif poptan deneysel sahne performanslarına uzanan programıyla dikkat çekti.

PSM Loves Summer ise 5. edisyonunda yaz aylarının en dikkat çekici uluslararası konserlerine ev sahipliği yaptı. Seri, JMSN konseriyle başlarken; Moby ile devam eden Haziran ayı, Sex Pistols feat. Frank Carter, Skunk Anansie ve The Prodigy gibi dünya çapında güçlü karşılığı olan isimlerle Zorlu PSM sahnesini 14. sezona taşıyacak.

Zorlu PSM, 13. sezonunda Broadway müzikallerinden çağdaş dansa, klasik baleden teknolojiyle iç içe geçmiş sahne yapımlarına uzanan güçlü bir uluslararası prodüksiyon programına ev sahipliği yaptı.

Grease Müzikali, Coppélia, The Nutcracker / Fındıkkıran, Ballet Béjart Lausanne Boléro, Katedral, Arvo Pärt’le Bir Akşam performansı, Baro d’evel’in Biz Kimiz? adlı yapımı ile Bovary ve New York Üçlemesi de uluslararası sahne sanatları programının önemli yapımları arasında yer aldı.

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Cem Yılmaz’ın 2024’ün Şubat ayında başlayan ve yaklaşık iki yıl boyunca yalnızca Zorlu PSM’de, tamamı kapalı gişe sahnelenen CMXXIV gösterisi, Zorlu PSM’nin 13’üncü sezonuna da damga vurdu. Ata Demirer, yine kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile sezon boyunca izleyiciyle buluşmaya devam etti. Tolga Çevik ise doğaçlama gösterisi Tolgshow ile Zorlu PSM’nin komedi sahnesinde yer aldı. Zorlu PSM ayrıca farklı sahnelerinde Türk komedi dünyasının yeni nesil yüzlerini sezon boyunca sayısız etkinlikle ağırladı.

Zorlu PSM, 13. sezon boyunca Türkiye tiyatrosunun usta isimlerini buluşturan konuk yapımlara da ev sahipliği yaptı. Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel’in başrolünde yer aldığı Baba, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı Don Quixote, Amadeus, Cimri, Toz, Kel Diva, Drakula, Aşk Biter Mi?, Medea, Kopenhag, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Alevli Günler, Bovary, New York Üçlemesi, Eylül, Hırsızlar, Sırça Hayvanlar İnsanlar, 9/8’lik Kıyamet, Arşimet Prensibi, Estragon Şapkasını Lucky’ninkinin Yerine Giyer ve Lucky’nin Şapkasını Vladimir’e Uzatır, Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım, Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi, Varoluşçu Sihirbaz, Sesler, Babamın Sesine Uyandım, Seyfi Bey, Güzel Son, Devlerin Savaşı, Metot, Bir Terennüm, Ballı Süt, Öteki, Müdahale, Kara Kız ve Süheyla Hanım’ın Şen Varyetesi sezon boyunca sahnelenen konuk oyunlar oldu.

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PSM Genç, Garanti BBVA desteğiyle 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz üyelik modeliyle hayata geçti. Ortak çalışma imkanı, programlar ve buluşmalarla yıl boyunca yaşayan bir gençlik platformu olarak kurgulanan PSM Genç programı kapsamında, konser ve etkinliklerde gençlere özel ayrıcalıklar sunulurken, poster tasarım atölyesi, video kurgu ve yayın tasarımı çalışması, müzik üretimi eğitimi ve söyleşiler gibi etkinlikler hayata geçti.

Zorlu PSM’nin atölye ve profesyonel gelişim programları kapsamında, clowning ve fiziksel tiyatro alanının önemli figürlerinden John Wright, iki tam gün süren kapsamlı bir atölye gerçekleştirirken; Rufus Norris, oyuncu ve yönetmen ilişkisini kendi pratiği üzerinden ele alan özel bir workshop ile katılımcılarla buluştu.

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Zorlu PSM, 13. sezonunda eğitim, erişim, üretim ve toplumsal faydayı aynı eksende buluşturan çalışmalarla, yeni yeteneklere alan açan, sanatla temas imkânlarını genişleten ve sektörün sürdürülebilirliğine katkı sunan bir kültür sanat kurumu olma konumunu pekiştirdi.

Zorlu PSM’nin tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak hedefiyle 2021 yılında başlattığı ücretsiz olarak devam eden PSM Atölye beşinci dönem mezunlarını verdi. Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı olmak üzere 3 ayrı programda düzenlenen PSM Atölye’den bu yıl 23 öğrenci 7 özgün kısa oyunla mezun oldu.

Belediyeler, devlet okulları, öğretmenler, üniversite öğrenci kulüpleri, Mehmet Zorlu Vakfı, SosyalBen, TEV, TED, ve Askıda Ne Var gibi farklı paydaşlarla yürütülen İlk Tiyatrom İlk Konserim, 3 yılda 8 bine yakın kişiye ulaştı. Bu sezon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Bölge Koordinatörlüğü ile kurulan iş birliği doğrultusunda, devlet koruması altındaki çocuklar, gençler ve yaşlıların yanı sıra şehit ve gazi yakınları da proje kapsamında etkinliklerde ağırlanmaya başlandı. Proje, sezon içinde Akbank’ın desteğinin de dahil olmasıyla daha geniş bir erişim alanına kavuştu. Zorlu PSM, İlk Tiyatrom İlk Konserim ile 2030 yılına kadar 15 bin kişinin hayatına sanatla dokunmayı hedefliyor.

Diğer yandan kültür-sanatın sürdürülebilirliği için gençlere rehberlik etmeye devam eden Zorlu PSM, Galatasaray Üniversitesiyle kültür ve sanat yönetimi alanında ortak değer yaratmak ve öğrencilere profesyonel yönetim becerileri kazandırmak amacıyla sürdürdüğü iş birliğini genişletti. İki yıldır başarıyla yürütülen Sanat ve Kültür Mekân Yönetimidersine ek olarak, Kültür Yönetimi dersi de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi müfredatına eklendi. Zorlu PSM yöneticileri tarafından verilen derslerle öğrenciler hem teorik hem de pratik olarak kültür-sanat yönetimi alanında yetkinlik kazandı.