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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3' ün çekimleri başladı

        ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3' ün çekimleri başladı

        Türkiye sinemasının en sevilen romantik filmleri arasında yer alan 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisi, üçüncü filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak'ı başrollerinde buluşturan, 'Aşk Tesadüfleri Sever 3' ün çekimleri İstanbul'da başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:30 Güncelleme:
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        'Aşk Tesadüfleri Sever 3' ün çekimleri başladı

        2011 yılında vizyona giren 'Aşk Tesadüfleri Sever', yıllar sonra üçüncü filmiyle izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Hazırlıklarını tamamlayarak sete çıkan filmin çekimleri İstanbul'da devam ederken, set İznik ve Ankara sahneleriyle son bulacak. Serinin ilk filminde Özgür karakterine hayat veren Mehmet Günsür'ün yeniden kadroya dahil olması, yeni filmin önceki hikâyelerle kuracağı güçlü bağı da ortaya koyarken yeni filmde kendisine başarılı ve güzel oyuncu Devrim Özkan eşlik ediyor.

        Ömer Faruk Sorak'ın genel yönetmenliğinde, İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve hikâyesini kaleme aldığı, senaryosu Funda Dündar'a ait olan 'Aşk Tesadüfleri Sever 3', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'a; Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş ve Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal, Güler Ökten eşlik ediyor. Filmin konuk oyuncuları arasında ise Zuhal Olcay, Uğur Polat, Bennu Yıldırımlar, Emin Gürsoy ve Ayşe Arman yer alıyor.

        Serinin üçüncü filmi, bu kez Özgür (Mehmet Günsür) ve Mavi’nin (Devrim Özkan) yollarının kesiştiği, geçmiş ile bugünü buluşturan yeni bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. İlk iki filmde olduğu gibi kader, tesadüf, aile bağları ve zaman kavramını duygusal bir anlatımla ele alan film, serinin geçmişinden izler taşırken yeni izleyiciler için de unutulmaz bir hikâye sunuyor.

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        #Devrim Özkan
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