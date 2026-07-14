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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cristina Aguilera flamenko ateşini İstanbul'da yakacak

        Cristina Aguilera flamenko ateşini İstanbul'da yakacak

        İspanyol dansçı Cristina Aguilera, yeni projesi 'Flamenco on Fire' ile 26 Ağustos akşamı Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        Flamenko ateşi İstanbul'da yanacak

        2022 yılında “Tarab”, 2025 yılında ise “Emuná” adlı gösterileriyle Türkiye seyircisinin büyük beğenisini kazanan İspanyol dansçı Cristina Aguilera, şimdi de yeni projesi “Flamenco on Fire” ile yeniden İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. 26 Ağustos gecesi Kadıköy Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek gösteri, flamenkonun geleneksel ruhunu çağdaşbir sahne anlayışıyla buluşturarak izleyicilere benzersiz bir deneyim sunacak.

        İspanya’nın yeni kuşak flamenko sanatçıları arasında öne çıkan Cristina Aguilera, sahnedeki güçlü anlatımı, teknik ustalığı ve duygusal yoğunluğuyla son yılların en dikkat çekici dansçılarından biri olarak gösteriliyor. Sanatçı, “Flamenco on Fire” ile flamenkonun en etkileyici formlarını modern bir sahne estetiği içerisinde yeniden yorumluyor. Gösteri boyunca ritim, sessizlik, hareket ve müzik; tutkuyu, özlemi, direnci ve yaşamsevincini anlatan güçlü bir sahne diline dönüşüyor.

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        Bu özel gecede Cristina Aguilera’ya iki önemli isim eşlik edecek.

        Henüz 19 yaşında olmasına rağmen İspanyol Flamenko çevrelerinde büyük ilgi gören gitarist Marcos de Silvia, genç kuşağın en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Sevilla’daki prestijli Cristina Heeren Flamenko Vakfı’nda eğitimini sürdüren sanatçı; Paco Cepero, Gerardo Núñez, Antonio Rey ve Santiago Lara gibi ustalarla çalışma fırsatı buldu. Jerez, Sevilla ve Granada’daki önemli festivallerde sahnealan genç gitarist, güçlü tekniği ve etkileyici sahne enerjisiyle dikkat çekiyor.

        Gösterinin vokal dünyasını ise Jerez de la Frontera’nın köklü flamenko geleneğinden gelen Miguel “El Lavi” şekillendiriyor. La Paquera ve Los Agujetas gibi büyük ustaların yetiştiği Plazuela mahallesinde büyüyen sanatçı, kendine özgü yorumu, duygusal derinliği ve güçlü sesiyle günümüz flamenko sahnesinin en saygın yorumcularından biri olarak kabul ediliyor. El Lavi’nin sesi, Cristina Aguilera’nın dansıyla birleşerek izleyiciyi flamenkonun en yoğun ve en içten duygularıyla buluşturuyor.

        Granada doğumlu Cristina Aguilera, eğitimini İspanya’nın önemli flamenko kurumlarından Carmen Amaya Konservatuvarı’nda tamamladı. Kariyeri boyunca Fuensanta “La Moneta”, Eva Yerbabuena, Antonio Canales, Farruquito, Marina Heredia ve José Valencia gibi flamenko dünyasının önde gelen isimleriyle çalıştı. “Encrucijada”, “Lorca y la Pasión. Un Mar de Sueños”, “De Agua, Plata y Tierra”, “Tarab” ve “Emuná” gibi yapımlarla uluslararası alanda dikkat çeken sanatçı, bugün çağdaş flamenkonun en güçlü kadın temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

        “Flamenco on Fire”, yalnızca bir dans gösterisi değil; Endülüs kültürünün köklerinden beslenen, müzik, dans ve duygunun içiçe geçtiği güçlü bir sahne deneyimi sunuyor.

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        #Cristina Aguilera
        #Kadıköy Özgürlük Parkı
        #flamenko
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