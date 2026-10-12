'Her Şey Biraz Yalan' seyirciyle buluşuyor

Michael Önder’in yönetmenliğini yaptığı Taksim Hold’em filminde birlikte oynayan Damla Sönmez, Berk Hakman Önder'in yazıp yönettiği 'Her Şey Biraz Yalan' oyununda yeniden bir araya geliyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı Trump Sahne'de prömiyeri gerçekleşecek oyunda Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Yasin Çam da rol alıyor.

Kariyerinde çıkış arayan senarist Edip, ünlü dizi oyuncusu Atakan tarafından kaldığı otele çağırılır. Edip, onu yeni filminde oynatıp ismini duyurmayı ummaktadır. Ancak evliliği dağılmakta olan Atakan, Edip’i karısını geri kazanmak için kurduğu planının içine sokar. Tiyatrocu eşi Sinem’e Edip’in onlar için bir oyun yazdığını söylemiştir. Edip, boşanma evrakları ile gelen Sinem’i ilişkiler üzerine olan bu hayali oyuna ikna edebilirse Atakan evliliğini, Edip de kariyerini kurtaracaktır. Gerçek ve kurmacanın birbirine girdiği bu manipülasyon oyununda esasında Her Şey Biraz Yalan!

REKLAM

Her Şey Biraz Yalan’ı yazan ve yöneten Michael Önder, ilişkiler üzerine olan bu komedide seyirciyi yalnızca izleyici değil düşünen ve kurgulayan bir konuma oturtuyor.

Oyun 28 Ekim Çarşamba saat 20.30’da Trump Sahne’de gerçekleşecek prömiyer sonrasında, 29 Ekim Perşembe saat 20.30’da Fişekhane’de, 30 Ekim Cuma saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışa çıktı.