Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Hasan Âli Yücel Klasikleri, İnceleme-Araştırma, Anı, Türk Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı, Çağdaş Dünya Edebiyatı, Kılavuz ve Çocuk dizilerinden yeni kitaplar okuyucularla buluştu.

Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi

RÜYA NOVELLASI

Arthur Schnitzler

Çeviren: Mustafa Tüzel

20. yüzyıl başlarındaki Viyana toplumu özelinde burjuva dünyasını eleştirip ifşa eden Avusturyalı yazar Arthur Schnitzler’in eserlerinde bir tema olarak “cinsellik” kendine has bir ayrıcalığa ve öneme sahiptir. Bu açıdan, Rüya Novellası, hiç kuşkusuz, Schnitzler’in cinselliğe bakış açısının kristalleştiği en çarpıcı metinlerden biridir. Schnitzler cinsel deneyimi kapalı bir birim olarak “evlilik” duvarlarından, “yatak odası” mahreminden çekip alır: Rüya Novellası’nda bastırılmış güdüler, sadakat söylemleri, bilinçdışı arzular, türlü rüyalar ve sessiz fanteziler; yer yer ürkütücü ama işini bilen bir ironi sayesinde gün yüzüne çıkarılır. Schnitzler cinsellik hususunda normal ya da anormal olanın ne olduğuyla değil, arzunun hareketlerini takip etmek ve bu hareketlere estetik bir ifade kazandırmakla meşguldür. Rüya Novellası arzunun karanlık sokaklarında dolanırken modern insanın “maskelerini” cesurca düşürür. Büyük yönetmen Stanley Kubrick’in sinemaya da uyarladığı Rüya Novellası, sarsıcı içeriği ve kıvrak anlatımıyla modern edebiyatın nadide parçaları arasındadır.

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İnceleme-Araştırma Dizisi

THUKYDİDES TUZAĞI – AMERİKA İLE ÇİN SAVAŞA MAHKÛM MU?

Graham Allison

Çeviren: Tansel Demirel

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yılın Mayıs ayında Çin’e yaptığı ziyaret sırasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping açılış konuşmasında şu soruyu ortaya attı: “Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ‘Thukydides Tuzağı’ olarak adlandırılan engeli aşarak büyük güç ilişkileri için yeni bir paradigma oluşturabilir mi?” Söz konusu kavramın babası, bu kitabın yazarı Graham Allison’dı. Önce 2012’de Financial Times’da çıkan bir makalede, sonra da bu kitapta işleyip siyaset bilimi literatürüne kazandırdığı kavram, kimilerince tarih biliminin kurucusu olarak kabul edilen Thukydides’in Atina ile Sparta arasında cereyan eden Peloponnesos Savaşları’nı konu alan kitabındaki şu tespite dayanıyor: “Atina’nın yükselişi ve bunun Sparta’da yarattığı korku, savaşı kaçınılmaz kılmıştı.”

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Bu tespiti son beş yüzyıldan seçilmiş 16 örnekle destekleyen ve bunların 12’sinin savaşla sonuçlandığını gösteren Allison’a göre, yükselen bir güç, hâkimiyeti elinde bulunduran bir gücü yerinden etme tehdidi oluşturunca, tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. 21. yüzyılın ABD-Çin ilişkilerine Thukydides Tuzağı merceğinden bakan yazarın, verdiği örnekler üzerinden kurduğu tarihsel paralellikler ve çeşitli çatışma senaryoları aracılığıyla vardığı sonuç ise bir yanıyla ürkütücü, bir yanıyla “yine de bir çıkış var” dedirtiyor: “Çin ile ABD şu anda sonu savaşa çıkan bir çatışma hattına girmiş durumdalar; iki taraf da hiç kolay sayılamayacak sancılı adımları atmayı göze almadıkça, bu savaştan kurtulmanın yolu yok!”

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GÜNEŞ SİYASETİ

Oxana Timofeeva

Çeviren: K. Orkun Çatık

Güneş panelleri, elektrikli arabalar, “temiz enerji”… Fosil yakıtlardan güneş enerjisine geçmek dünyayı gerçekten kurtaracak mı? Yoksa aynı tüketim ve büyüme mantığı sürdükçe, Güneş’i de sömürülecek yeni bir kaynağa mı çevireceğiz? Çağdaş felsefenin özgün seslerinden biri olan Oxana Timofeeva, Georges Bataille’ın “genel ekonomi” fikrinden hareketle iklim, enerji ve kapitalizm arasındaki çıkmazı yeniden düşünüyor. Sorunun teknolojide değil, almak ve biriktirmek üzerine kurulu bir uygarlığın kendisinde olduğunu gösteriyor. Bize önerdiği ise Güneş’i bir efendi ya da sömürülecek bir kaynak olarak değil, yoldaş olarak düşünmek.

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Anı Dizisi

ANILAR VE DÜŞÜNCELER - I

Erdal İnönü

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da başlayan yaşamı boyunca Erdal İnönü, Türkiye’nin bilimsel, toplumsal ve siyasal hayatında önemli görevler üstlendi. İsmet İnönü’nün oğlu olarak çocukluğundan itibaren, ülke yönetiminde önemli görevler üstlenmiş pek çok kişiyi yakından tanıdı. Fizik öğreniminin ardından akademik kariyerini sürdürdü, akademide çeşitli kademelerde idari görevler üstlendi, 1983’te siyasete atıldı.

Anılar ve Düşünceler-I, Erdal İnönü’nün çocukluk ve gençlik yıllarından bilim dünyasına, üniversite yaşamından siyasete girişine uzanan hatıralarını ve gözlemlerini bir araya getiriyor. Üç ciltlik eserin ilk kitabını oluşturan bu çalışma, Pembe Köşk’teki aile yaşamı, İsmet İnönü’ye ilişkin hatıralar, II. Dünya Savaşı yılları ile savaşa dair genel değerlendirmeler, bilimsel çalışmalar ve Türkiye’nin siyasal gelişmelerini kapsıyor.

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Fizik alanında yetişmiş bir bilim insanının sorgulayıcı yaklaşımını siyasetçi deneyimiyle birleştiren, şahit olduğu olayları kesin yargılara bağlamaktan ziyade farklı yönleriyle ele alan, insan davranışlarının ardındaki nedenleri araştıran, beklenmedik ayrıntılara dikkat çeken İnönü, Anılar ve Düşünceler-I’de okuru, yakın geçmişe tanıklığı üzerinden benzersiz ve incelikli bir düşünce yolculuğuna çıkarıyor.

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HAYAT MÜCADELELERİ (1882-1923)

Selahattin Adil

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine damga vuran askeri kadronun önemli isimlerinden Selahattin Adil, Makedonya’da eşkıya takibinden II. Meşrutiyet’in ilanına, 31 Mart Vakası’ndan Balkan Savaşları’na, Büyük Harp’te Çanakkale ve Doğu Cephesi’nden Anadolu’daki Milli Mücadele’ye kadar cephelerde geçen yaşamını, Cumhuriyet yıllarında sanayi ve siyaset dünyasında etkin roller alarak sürdürdü.

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Selahattin Adil Paşa, Hayat Mücadeleleri’nde, yalnızca savaşları ve askeri harekâtları değil, cephelerde alınan kararları, ordunun karşılaştığı güçlükleri ve dönemin siyasi gelişmelerini kendi gözlemleri ve değerlendirmeleriyle anlatıyor. Çanakkale muharebelerine ilişkin tanıklıkları ve TBMM’nin İstanbul’u işgal kuvvetlerinden teslim almakla görevlendirdiği komutan olarak izlenimleri, eserin en dikkat çeken bölümlerini oluşturuyor. Çocukluk ve öğrencilik yıllarından başlayıp 1923’te İstanbul’un işgal kuvvetlerinden teslim alınmasına kadar uzanan bu hatıralar, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçişte askeri ve siyasi gelişmelerin tam ortasında yer almış bir komutanın bakışını aktarıyor.

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OSMANLI ASKERİ AVRUPA CEPHELERİNDE – BÜYÜK HARP’TE GALİÇYA, ROMANYA VE MAKEDONYA

Başar Eryöner

“Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı liderlerinin aldığı en şaşırtıcı askeri kararların başında müttefiklere yardım için Avrupa cephelerine birlik gönderilmesi yer alır. 1916 yazında Avusturya-Macaristan’ın acil yardım talebi sonucu Galiçya’ya bir kolordu gönderilmesine karar verildiğinde Erzurum ve Trabzon dahil Doğu Anadolu Rus işgali altındaydı. İngilizler Bağdat’ı işgal etmişti ve Filistin’de de Gazze kapılarındaydı. Bu zor koşullar altında Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiklerini desteklemek için başta Galiçya olmak üzere Avrupa cephelerine elindeki en iyi tümenleri sevk etmesinin gerekçesi Osmanlı’nın içinde bulunduğu stratejik sorunlar ve gelecek endişesiyle ilgilidir.”

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Askeri tarihçi Prof. Dr. Mesut Uyar, Büyük Harp’te Doğu Avrupa’daki cephelere Osmanlı askeri desteği hakkında bu değerlendirmeyi yapıyor.

Başar Eryöner, bu görsel tarih çalışmasında, 1916 yılı yaz aylarından itibaren Galiçya, Romanya, Makedonya cephelerine odaklanıyor. Albüm, cepheye yollanan askerlerin yolculuk hazırlıkları, İstanbul-Berlin demiryolu hattıyla ulaşım, lojistik faaliyetler, muharebeler, esirler ve cephe gerisi yaşamları hakkında fotoğraflar ve Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile ittifaka dair propaganda kartpostallarından oluşan, bir kısmı nadir rastlanabilecek görsel malzemeyi bir araya getiriyor. Prof. Dr. Mesut Uyar’ın değerli katkısıyla hazırlanan Osmanlı Askeri Avrupa Cephelerinde, 110. yılında Avrupa cephelerine verilen Osmanlı askeri desteğinin muharebe alanlarındaki yansımasını okura sunuyor.

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Türk Edebiyatı Klasikleri

NEDRET

Güzide Sabri

Kırık aşkların, karasevdaların dokunaklı hikâyelerini yazan Güzide Sabri’nin Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi eserinin devamı niteliğindeki Nedret romanı, ilk kez 1923’te yayımlandı. Yazarının “romanlarım arasında en çok sevdiğim” dediği Nedret’te, geçmişte yaşanan acıların ve yarım kalmış sevdaların gelecek kuşakların ruhunda nasıl yankılandığı etkileyici bir dille anlatılır.

Avukat Nihat’ın önüne çekişmeli bir veraset davası gelir. Bu dava, başlangıçta öksüz ve yetim bir genç kız olan Nedret ile akrabaları arasındaki mülkiyet mücadelesidir. Nihat dosyayı inceledikçe dava konusu olan Çamlı Çiftlik, geçmişin tozlu kapılarını aralar. Böylece Nihat’ın babası Doktor Nejat’ın mazide kalan trajik aşkı, Nedret’in hiç tanımadığı annesi Fikret’in hüzünlü hatırası ve unutulduğu sanılan nice sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkar.

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Esasında çiftlik, yalnızca bir mülk değil, kolektif bir hafıza mekânıdır. Nedret’in geçmişini arayışı, Nejat’ın unutamadığı aşkın gölgesiyle yüzleşmesi ve Nihat’ın Nedret ile Mualla arasındaki gönül tereddütleri etrafında şekillenen romanda; annesizlik, fedakârlık, vicdan, aşk, sadakat ve yalnızlık temaları derinlemesine işlenir. Güzide Sabri’nin, kahramanlarının iç dünyasını tabiat tasvirleriyle harmanlayarak yoğun bir duygusal ritim yakaladığı Nedret, bir önceki kuşağın trajedisinden doğan yeni bir hayat imkânını ve kadın iradesinin sessiz ama dönüştürücü gücünü işlemesiyle de öne çıkar.

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KALBİMİN SUÇU

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Mahmut Yesari

Mahmut Yesari, 1930 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edildikten sonra 1932’de kitaplaştırdığı Kalbimin Suçu romanında, hayatını değiştirmek isteyen bir erkeğin iç hesaplaşmalarını, insan ilişkilerindeki yüzeyselliği, bireyin toplum içindeki yalnızlığını, toplumsal beklentilerle kişisel arzular arasındaki çatışmayı son derece yalın, akıcı ve sahici bir dille işler.

Beyoğlu’nda yaşadığı bohem hayattan, alkolden, etrafını saran menfaatçi arkadaşlarından ve eski sevgililerinden bıkan Necil Sabit, bu hayattan kurtulmak ve kendini unutturmak için bir süreliğine İstanbul’dan İzmir’e taşınır. Yaşadığı hayatın ve yalnızlığın etkisiyle adeta orta yaş krizine giren kırklı yaşlarındaki Necil Sabit’in niyeti, hiç kimseye haber vermeden gizlice İstanbul’a dönerek Bebek’te bir köşk kiralayıp Zerrin’le evlenmek ve sakin, huzurlu bir aile hayatı kurmaktır. Ancak kendisinden çok genç olan Zerrin’le sağlıklı iletişim kurmakta zorlanır. Aralarındaki kuşak ve kültür farkıyla baş etmeye çalışırken bir de eski arkadaşlarının ve sevgililerinin ısrarla hayatına girmek istemeleri ve kendisini terk etmek istediği hovarda hayatın içine çekmek için sinsi planlar yapmaları işleri daha karmaşık hale getirir.

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Modern Türk Edebiyatı Klasikleri

SEKE SEKE

Can Yücel

UZAYDA

Uzun yollar uzun uykular Uzun lâflar uzun gaflar Kısaltıyor ömrümü,

Sanki kısa yaşamışım da!

Ne iyi sekseninde cavlağı çekmek!

Uzayda bir kuyruklu yıldız

Vuracak bir yere, ama nereye?

Shakespear’leri çevirdikten sonra Türkçe’ye…

Refika Hanım ve Köy Enstitülerinin kurucusu, Milli Eğitim Bakanımız Hasan Âli Yücel’in oğlu olarak İstanbul’da doğan Can Yücel, Şişli Terakki ve Ankara Atatürk Lisesi’nde okudu. Ankara’da Nurullah Ataç ve Cevdet Kudret öğretmenleri, Erdal İnönü ve Gazi Yaşargil sınıf arkadaşlarıydı. Cambridge ve Ankara Üniversitesi’nde İngilizce, Latince ve Yunanca eğitimi aldı. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra’da BBC’nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. 1958’de Türkiye’ye döndükten sonra bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul’da sürdürdü.

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1956 yılında ressam Güler Yücel’le evlendi. Bu evlilikten bir oğlu (Yeni Hasan) ve iki kızı (Güzel ve Su) dünyaya geldi. Şiire üniversite yıllarında başladı. Yenilikler, Beraber, Seçilmiş Hikâyeler, Dost, Sosyal Adalet, Ant ve Papirüs’te şiir ve yazıları yayımlandı. 1965’ten sonra siyasal konulara yoğunlaştı. 12 Mart 1971 döneminde Che Guevara ve Mao’dan yaptığı çeviriler gerekçe gösterilerek on beş yıl hapse mahkûm oldu. 1974’teki genel afla özgürlüğüne kavuştu. Aynı yıl, cezaevindeyken yazdığı Bir Siyasinin Şiirleri yayımlandı. 12 Eylül 1980 sonrasında müstehcen olduğu iddiasıyla Rengâhenk kitabı toplatıldı. Yalın dili ve çok çeşitli buluşlarıyla özgün bir söyleyiş yarattı. Bu benzersizlikle dünya şairlerinden seçtiği şiirleri ve Shakespeare, Gorki, O. Wilde, T. Williams vd. yazarların oyunlarını Türkçe söyledi. Son yıllarını Datça’da geçirdi, Leman ve Öküz dergilerinde yazıları/şiirleri yayımlandı. Şairin bütün şiir ve çevirilerine Modern Türk Edebiyatı Klasikleri Dizimizde yer vermeyi sürdürüyoruz.

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Çağdaş Dünya Edebiyatı

HACİM HESABI ÜZERİNE – 2. CİLT

Solvej Balle

Çeviren: Leyla Tamer

Tara Selter yine on sekiz kasım gününe uyanıyor ve artık on dokuz kasıma uyanma umudu yok. Kasım havasından sıyrılıp istediği mevsimi yaşamak istiyor, böylece seyahat etmeye karar veriyor. İsveç’te karları, İngiltere’de yağmurları, Montpellier’de ılık geceleri aşıp sonbahar havasını tattığı Köln ve Düsseldorf’a varıyor. Hayattan yeniden zevk almaya başlayan, duyularımızı keskinleştiren bir dünya anlatısına girişen Tara bu sırada yeni uğraşlar ediniyor, tarihe merak sarıyor ve üniversitedeki Roma dönemi derslerine katılıyor. Geçmişe tanıklık eden nesnelere, kalıntılara ilgi duydukça kendi içindeki gücü fark ediyor, gündelik yaşamı varoluşsal bir tefekkürle deneyimlemeye girişiyor. Etrafındaki dünyayı kavradıkça kendi yolunda daha emin adımlarla ilerliyor.

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Solvej Balle’nin yirmi yılını verdiği, 2022’de Nordic Council Literature Prize’ı kazanan, yirmiden fazla dile çevrilen yedi ciltlik başyapıtının ikincisinde de zamanın geçişini ve onu nasıl deneyimlediğimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Mevsimleri ve dilleri kat ederek uygun hava koşullarını bulmaya çalışan zaman labirentinin yolcusu Tara Selter’in büyüleyici seyahatnamesi zengin bir anlatımın yanı sıra içedönük, duyusal bir okuma deneyimi de sunuyor.

“Hacim Hesabı Üzerine bir dizi felsefe dersi vermekle kalmıyor, kendi başına felsefi bir deneyim yaşatıyor.” –Clare Carlisle

“Romanın kurallarını yeniden yazan bir roman.” –Stuart Kelly

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“Muhteşem. Solvej Balle’nin burada yarattığı dünyaya kendimi tamamen kaptırdım. Bir sonraki kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.” –Jon McGregor

“İklim değişikliği üzerine düşündüren, kurmacada bir deney niteliğindeki roman dil, insani bağlar ve zaman konularında çarpıcı keşiflerle dolu.” –The New Yorker

Kılavuz Dizisi

İBN SİNA

Peter Adamson

Çeviren: Ebubekir Demir

Tanrı bir adamı havada yaratır. Görmesi engellenmiştir; işitebileceği, koklayabileceği, tadabileceği hiçbir şey yoktur; parmakları kendi bedenine değmeyecek şekilde ayrılmıştır. Hiçbir duyu verisi almamış, hiç hatırası olmayan bu insan, kendisinin var olduğunu bilir mi? İbn Sina bilir, der ve felsefe tarihinin en çok tartışılan meselelerinden birine geçer: Bedenimin farkında olmadan kendimin farkında olabiliyorsam, ben bedenim değilim.

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“Uçan adam” düşünce deneyi, İbn Sina’nın bin yıl boyunca hem İslam dünyasında hem Latin Batı’da tartışılan sisteminin yalnızca bir uğrağı. Mantıktan bilim kuramına, nefs kuramından metafiziğe uzanan bu sistem, kendisinden sonra gelen her düşünürü (Gazzali’den Thomas Aquinas’a, Fahreddin er-Razi’den Duns Scotus’a) lehte ya da aleyhte bir cevap vermek zorunda bıraktı. Öyle ki onu çürütmeye girişen Gazzali, kitabına Filozofların Tutarsızlığı adını verdi: İbn Sina’yı eleştirmek, felsefeyi eleştirmek demekti.

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IRKÇILIK

Anthony Moran

Çeviren: Bülent O. Doğan

Irkçılık ölmedi, kabuk değiştirdi. Yeni toplumsal hareketler ve koşullar karşısında kendini dönüştürme gücüyle, sinsi varlığını sürdürmeye devam ediyor. II. Dünya Savaşı’nın ardından dünya genelinde nispeten gerilemiş görünse de bugün özellikle beyazların hâkimiyetindeki toplumlarda hâlâ eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddet sarmalını besleyen en büyük dinamiklerden biri.

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Anthony Moran bu kılavuz kitapta ırkçılığı sömürgeci, emperyalist ve kapitalist geçmişiyle yüzleştirerek tarihsel bağlamına oturtuyor. Sosyolojik bir analize tâbi tuttuğu ırkçılığın kesişimsel, yapısal, kurumsal ve sistemik doğasını sergiliyor. Dünya çapında yükselen sağ popülist milliyetçilikle beraber “renk körü ırkçılık”, “ırkçısız ırkçılık” ve “ırk sonrası” yanılsamaları gibi ırkçılığın büründüğü modern maskeleri tek tek indiriyor. Moran, çağımıza damga vuran ve milyonların zihnini şekillendiren bu tehlikeli akımı anlamak, deşifre etmek ve onunla mücadele etmek isteyen herkes için kapsamlı bir başucu rehberi sunuyor.

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Çocuk – Okul Çağı

HİPERAKTİVİTE – HALDEN ANLAYAN KİTAPLAR

DİSLEKSİ – HALDEN ANLAYAN KİTAPLAR

Yazan: Agnes Cathala

Çeviren: Deniz Resul

Resimleyenler: Eva Roussel (Hiperaktivite), Claire Le Meil (Disleksi)

Uzman pediatrist danışmanlığında hazırlanan ve 4-7 yaş arası için önerilen ‘Halden Anlayan Kitaplar’ serisi, miniklerin duygusal dünyasındaki zor sorulara ışık tutuyor.

Soner’in DEHB’si var: Hiperaktiviteye eşlik eden dikkat eksikliği bozukluğu. Düzenli olmak ve bir şeye uzun süre odaklanabilmek Soner için neden bu kadar zor? Hiperaktif olmak kötü yetiştirildiğimiz anlamına mı gelir? Gündelik hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz? Esra ise disleksili bir çocuk: Okumayı ve yazmayı öğrenmekte güçlük çekiyor. Peki öğretmen ona nasıl yardım ediyor? Disleksili olmak aptal olduğumuz anlamına mı gelir? Disleksili çocukların çoğu zaman konuşma konusunda yetenekli oldukları doğru mu?

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Bu kitaplarda Soner ile birlikte hiperaktiviteyi, Esra ile de disleksiyi kontrol altına almayı öğreniyoruz.

Çocuk – Okul Öncesi

ŞEKİLLİ DÜNYALAR – İNŞAAT ALANI

ŞEKİLLİ DÜNYALAR – UZAY

Çeviren: Onur Öztürk

‘Şekilli Dünyalar’, miniklere rengârenk keşifler sunuyor. Savanadan çiftliğe, uzaydan inşaat alanına uzanan eğlenceli yolculuklarda, özel kesimli, rengârenk karton sayfalarıyla yeni dünyalar keşfetmeye davet eden bu sevimli kitaplar, ilk öğrenme deneyimini keyifli oyunlara dönüştürüyor.