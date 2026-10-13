İstanbul Tiyatro Festivali Lacrima’yla açılıyor
ENKA Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin 30'uncu edisyonunun açılış gösterisi Lacrima'ya yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru oldu. Théâtre National de Strasbourg'un (TNS) ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı oyun, 22-23 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek
Sanata ve sanatçıya desteğini kesintisiz sürdüren ENKA Vakfı’nın İstanbul Tiyatro Festivali ile iş birliği, bu yıl 20. yılını geride bırakıyor. Her yıl uluslararası bir yapımın Türkiye’de izleyiciyle buluşmasını sağlayan iş birliği kapsamında, festivalin açılışı bu yıl ENKA Vakfı’nın desteklediği Lacrima ile gerçekleştiriliyor. Latince “gözyaşı” anlamına gelen Lacrima, bir İngiliz prensesinin düğünü için sipariş edilen gelinliğin, Paris’ten Mumbai’ye uzanan üretim sürecine, üretimin beraberinde getirdiği vicdani sorumluluklara ve görünmeyen emeğe odaklanıyor. Oyun, sahip olduğumuz ideallerin peşinden giderken ödediğimiz bedelleri sorgularken, birlikte yaşamanın ve üretmenin anlamı üzerine düşündürüyor.
Avignon Festivali’ndeki prömiyerin ardından dünyanın önde gelen sahnelerine ve festivallerine davet edilen bu çarpıcı prodüksiyon, 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 22 ve 23 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.