K-Pop sahnesinin yıldız ismi Taemin, Türkiye’deki ilk konserini dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi. Focus İstanbul ve White Entertainment iş birliğiyle düzenlenen konser, sanatçının “LiMiNaL” dünya turnesinin İstanbul durağı olarak müzikseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü SHINee grubunun üyesi olarak tanınan Taemin, solo kariyerine damga vuran “Move”, “Want”, “Criminal”, “Advice” ve “Guilty” gibi hit şarkılarını İstanbul’daki ilk Türkiye konserinde hayranları için seslendirdi. Güçlü vokali ve çarpıcı koreografileriyle sahneye çıkan sanatçı, müzik ve dansın iç içe geçtiği performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konser boyunca hayranlarıyla güçlü bir iletişim kuran sanatçı, yüksek tempolu şarkıları ve sahne şovuyla geceye damgasını vurdu.

İstanbul'daki ilk Türkiye konserinin finalinde Türk bayrağıyla sahneye çıkan Taemin, bu özel anla hayranlarına unutulmaz bir sürpriz yaptı. Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşen konser kapanışı, salondaki izleyicilerden büyük ilgi görürken sanatçının İstanbul konserinin hafızalarda yer edecek anlarından biri oldu.