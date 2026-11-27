Kahramanmaraş'ta depremin izleri silinirken şehrin edebiyatla özdeşleşen tarihi yapıları da yeniden ayağa kaldırılıyor. Bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören iki tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla kitapların, edebiyatın, şiirin ve kültür sanat etkinliklerinin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki tarihi yapılarda yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Ersoy, güçlendirme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

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YEDİ GÜZEL ADAM'IN TARİHİ MEKANINDA YENİ DÖNEM

Kahramanmaraş'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan iki tescilli tarihi yapı, depremlerde ağır hasar görmelerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. Bakan Ersoy tarafından Bakanlığın yatırım programına alınan yapıların tarihi kimlikleri korunarak yeniden işlevlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip, bodrum ve dört kattan oluşan binaların halk kütüphanesi, şiir kütüphanesi ve müzeye dönüştürülmesini kapsayan restorasyon çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. İkinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Projeyle Kahramanmaraş'ın edebiyat mirası modern kütüphanecilik hizmetleriyle buluşturulacak.

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ŞİİR YALNIZCA OKUNMAYACAK, DENEYİMLENECEK

Kütüphane kompleksinin en dikkat çekici bölümlerinden biri Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olacak. Ziyaretçiler, Türk edebiyatının önde gelen şairlerini ve eserlerini yakından tanıma fırsatı bulurken dijital deneyim alanlarında farklı duyulara hitap eden uygulamalarla şiiri ve edebiyatı deneyimleyebilecek.

Komplekste Yedi Güzel Adam olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın edebiyatını tanıtan sergiler, özel koleksiyonlar ve eserlerinin ilk baskılarından oluşan bir müze alanı da yer alacak. Kompleks, Yedi Güzel Adam'ın edebiyat mirasının yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayacak.

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50 BİN KİTAP, 300 KİŞİLİK KAPASİTE

Bakan Ersoy'un yerinde incelediği tarihi yapılarda oluşturulacak kütüphane kompleksi, yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle aynı anda 300 kişiye hizmet verecek. İki bloktan oluşacak komplekste farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik alanlar bulunacak.

Bebek ve çocuk bölümleri, süreli yayın alanları, sesli ve sessiz çalışma alanları, okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salonlar, müze ve sergi alanlarıyla kütüphane, araştırma yapmak ve kültürel etkinliklere katılmak isteyenlerin de buluşma noktası olacak. Engelsiz erişim alanlarıyla farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin kütüphane hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

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TARİHİ YAPILAR YAŞAYAN KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Restorasyon projesi kapsamında tarihi yapıların çevresi de yeniden düzenlenecek. Çocukların ve yetişkinlerin kültürel ve sosyal etkinliklerde bir araya gelebilmesi için sahne, amfitiyatro ve çocuk etkinlik alanları projeye dahil edildi. Ziyaretçilerin kullanımına yönelik yaklaşık 150 metrekare açık ve kapalı alana sahip, tek katlı ve teraslı bir kafeterya da tasarlandı.

İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla depremde ağır hasar gören tarihi yapılar, şehrin edebiyat birikimini yeni nesillerle buluşturan bir kültür merkezi olarak hizmet verecek. Restore edilen yapılar, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilen Kahramanmaraş'ın edebiyat mirasını yaşatırken şehrin uluslararası kültürel konumunu da güçlendirecek.