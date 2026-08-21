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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'vibe'la açıkhavada müzik keyfi

        'vibe'la açıkhavada müzik keyfi

        Enstrüman kullanmadan yalnızca insan sesiyle şekillenen performansıyla vibe, 26 Ağustos akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        'vibe'la açıkhavada müzik keyfi

        Enerjik tınıları, dinamik koro yapısı ve popüler repertuvarıyla canlı konserlerde dinleyiciyle özel bir iletişim kuran altı yıllık koro vibe (eski adıyla Vokal Akademi Pop & Caz Korosu), çok sesli düzenlemeleriyle sevilen şarkılarını 26 Ağustos akşamı Zorlu PSM’nhin açık hava mekanı Vestel Amfide sahnesinde müzikseverlerle buluşturacak. Ücretsiz konserde, Jamiroquai, Daft Punk, Pentatonix, Adele, Aurora, Stevie Wonder, Sia ve Justin Timberlake gibi isimlerin parçalarından oluşan repertuvar, insan sesiyle neler yapılabileceğini etkileyici beatbox ritimleri eşliğinde ortaya koyacak. Başak Doğan'ın kendine özgü şeflik yaklaşımıyla yönettiği performans, seyirciyle iç içe performans, enerjisi yüksek bir akapella deneyimi sunacak.

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        #Zorlu PSM
        #Vibe
        #Duft Punk
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