Büyük Sahra Çölü’nde izleri kaybolmuş bir Osmanlı hikâyesini konu alan ve Ketebe Yayınları tarafından düzenlenen söyleşi programında, tarih, keşif ve macera bir araya geldi. Önceki gün Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki varlığı, Ayn Galakka Sancağı ve çölde unutulmuş Osmanlı askerlerinin izini süren sıra dışı bir araştırma yolculuğu ele alındı.

Ketebe Yayınları’ndan çıkan Siyah Develi Türk kitabı etrafında gerçekleşen programda Abdullah Kibritçi, kitabın ortaya çıkış sürecini, tarihî araştırmalarını ve Büyük Sahra Çölü’nde saklı kalmış bu sıra dışı Osmanlı hikâyesini katılımcılarla paylaştı.

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Kibritçi’nin kaleme aldığı Siyah Develi Türk, Çad’ın Unyanga bölgesinde duyduğu “Buraya daha önce hiç Türk gelmedi.” sözüyle başlayan ve beş yıla yayılan kapsamlı bir araştırma ve keşif serüvenini anlatıyor. Yazarın Büyük Sahra Çölü’nde gerçekleştirdiği saha araştırmalarını Osmanlı arşivleri ve tarihî seyahatnamelerle birleştirdiği eser, okuyucuyu yüzyılı aşkın süredir izleri kaybolmuş bir Osmanlı müfrezesinin peşinden sürüklüyor.

Kitapta, 1911 yılında Yüzbaşı Rıfkı Bey komutasında kurulan Osmanlı’nın en ileri sancağı Ayn Galakka’nın tarihi ve burada görev yapan Teğmen Adanalı Mehmet Ağa’nın hikâyesi mercek altına alınıyor. Fransız işgali sonrasında çölün ortasında kalan Mehmet Ağa ve müfrezesinin Ennedi bölgesine uzanan hikâyesi, Doğu Ennedi kabileleri arasında nesilden nesile aktarılan “Turk Dimîye Kidi” (Siyah Develi Türk) efsanesiyle yeniden hayat buluyor.

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Söyleşide, Kibritçi’nin arşiv belgelerinden yerel halkın sözlü anlatılarına, kum fırtınalarından mayınlı arazilere uzanan zorlu araştırma sürecine de değinildi. 2024 yılında yeniden Büyük Sahra’ya giden yazarın, 113 yıl sonra Ayn Galakka Sancağı’nın kalıntılarına ulaşması ve Teğmen Adanalı Mehmet Ağa’nın izlerini saha bulgularıyla takip etmesi, programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Çölde unutulan askerlerin peşinde yolculuk yapan yazar, bu esnada sahraya yolu düşmüş çok sayıda kişinin izlerine de rastladığını, Nijer’den Heybeliada’ya, çöllerden Kuzguncuk’a kadar uzanan ilginç hikayeler keşfettiğini de aktardı.

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Okurlarını çöle davet eden ve bir asırlık bir yolculuğa çıkartan kitap seyahatname olmanın ötesine taşıyor, belge ve delillerle Afrika ile bağımızı yeniden hatırlatıyor.

Tarihsel araştırmayı edebî anlatımla, saha deneyimini ise belgesel bir bakış açısıyla buluşturan Siyah Develi Türk, Osmanlı'nın Afrika'daki varlığına ve unutulmuş tarihî mirasına farklı bir perspektif sunuyor. Abdullah Kibritçi’nin tarihî araştırmalarını ve kitabın ortaya çıkış hikâyesini katılımcılarla paylaştığı söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.