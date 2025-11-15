Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bakanlığın bir oteli açma ve kapatma yetkisi yok

Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Kültür Yolu Festivallerinin harcamalarıyla ilgili soru üzerine Ersoy, bunun Bakanlığa maliyetinin çok düşük olduğunu ve yeni rakamların hesaplanacağını belirtti. Ersoy, "Kültür ve sanat faaliyetleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının zaten asli görevi. Elimizdeki bütün kaynaklarla yapıyoruz. Her şehirde 9 günlük bir faaliyet oluyor. Bu sene 20 şehirde yapılmış, 180 gün sürmüş, 9 bin 645 etkinlikte, 50 bin 400 sanatçının katılımı olmuş. 587 konser, 4 bin 346 sergi, 1052 atölye, 158 tiyatro, 23 opera, 20 bale etkinliği olmuş." diye konuştu.

REKLAM

Antalya Müzesi'nin yıkılmasına yönelik eleştiriler üzerine Ersoy, gözlemsel çalışma ve deprem performans analizi sonucu yapının can, mal ve eser güvenliği açısından risk taşıdığı gerekçesiyle yıkıldığını vurguladı. Ersoy, Müze'ye ilişkin şunları kaydetti:

"Mevcut müzenin durumu ve yeni yapılacak projeyle ilgili Antalya Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla bakan yardımcılığı düzeyinde bir kez, genel müdürlük düzeyinde iki kez toplantı düzenlenerek görüş alışverişinde bulunuldu. Antalya Müzesi Müdürlüğü envanterinde 40 bin 256 sikke dahil, toplam 64 bin 420 eser bulunmakta olup söz konusu eserler eski müzenin bahçesinde tam güvenlikli ve iklimlendirmeli depolarda yeni müze yapılana kadar 60 kişilik müze uzman ekibinin çalışmasıyla geçici süre olarak depolanmıştır. Yeni müzemizde kapalı alan 9 bin 500 metrekareden 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılıyor. Yeni müze sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserlerin de ziyaretçileriyle buluşmasını sağlayacağız. Depolama kapasitesini de 3 kata çıkarıyoruz. O da aslında güvenlik ve yeni gelecek ürünlerin konulması açısından çok çok iyi bir şey diye düşünüyorum. Ben Antalyalı olarak konunun peşindeyim ve 2026 yılında açacağım."

REKLAM "BEN DE AYNI ACILARI HİSSEDİYORUM" Bakan Ersoy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, "Ben de bir babayım. Pek çok aile küçük evlatlarını kaybetti, ailelerini tamamen kaybedenler var. Ben de sizler kadar aynı acıları hissediyorum ve aynı üzüntüleri yaşıyorum." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yangının ardından 16 Nisan ve 17 Haziran'da iki teftiş yapıldığını, bu teftişin sonuçlarına rağmen Danıştay kararından iki ay önce 18 Temmuz 2025 tarihinde Bakanlık tarafından soruşturma izni verildiğini kaydeden Ersoy, bu konudaki yargı sürecinin devam ettiğini vurguladı. Ersoy, otellerin işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyete geçtiğini ve Bakanlığın sonra belge çalışması yaptığını söyledi. AA'nın haberine göre; tesislerin en az 6-7 belgeyi tamamladıktan sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığını, bununla birlikte ziyaretçi kabul etmeye başladığını belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesis açılma işlemini yapmadıysa Bakanlık hiçbir zaman devreye girmiyor. Bakanlık, geldikten sonra belgenin üzerinde belirtilen sınıflandırma ve türle ilgili denetim yapıyor. Kim denetliyor? Tesislerde herkes kendi belgesinin denetiminden sorumludur. Bolu yangınıyla ilgili mahkeme süreci devam ettiği için genel mevzuatla ilgili yorum yapıyorum. Bakanlığın verdiği belgeyle, sınıflandırmayla ve türle ilgili denetleme yetkisi var. Sınıflandırma ve belgeyle ilgili denetimleri de zaten yapıyoruz, yapmaktan da sorumluyuz. Kültür ve Turizm Bakanlığının bir oteli açma ve kapatma yetkisi yok. Kendi belgesiyle ilgili eksiklik görürse iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren yerel yönetimden talep edebiliyor."