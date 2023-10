Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu mekânda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır

6 Şurada Paylaş!









KAVRAMSAL VE ZAMANSAL BİR ÇALIŞMA

212 Photography İstanbul’un 'Evrenin Sessiz Gösterisi / The Quite Parade Of The Cosmos' adlı sergisi St. Benoit Kilisesi’nde Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında sergilenmeye başlandı. “Evrenin Sesssiz Gösterisi” sergisinde Can Memişoğulları ziyaretçileri, yarattığı dijital volkanik evrenine dalmaya, Arek Qadrra’nın kavramsal ve yarı bilim-kurgusal peyzaj çalışmalarını, Marguerite Bornhausser’in zamansal kurgu fotoğraflarını, Jules Vernes’in, çağının ötesinde öngörülü masallarına ait arşiv belgelerini ve sinemanın sihirbazı Georges Méliès’in ilk özel sinematik efektlerini keşfetmeye davet ediyor.

KÜLTÜR YOLU’NDA HAT KOLEKSIYONU

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin duraklarından biri olan Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi’ni yerini aldı. Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen sergide, Kelime-i Tevhid yazılı 12 hat eseri 15 Ekim’e kadar festival katılımcılarının beğenisine sunuluyor.