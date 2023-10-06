Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu mekânda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu mekânda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan, 100 günde 11 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile devam ediyor. Galataport ünlü isimlerin konserleriyle renklenirken, Beyoğlu özel sergilere ev sahipliği yapıyor Habertürk Giriş: 06.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile devam ediyor. Galataport ünlü isimlerin konserleriyle renklenirken, Beyoğlu özel sergilere ev sahipliği yapıyor

2 Şurada Paylaş!







Türkiye Kültür Yolu Festivalleri maratonunun 8'inci durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün Oğuzhan Koç sahneye çıktı. Şarkıcı sevilen şarkılarını iki saat boyunca Galataport İstanbulu’u dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Bir sonraki gün sahnedeki isim Murat Dalkılıç’tı. Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Dalkılıç, festivalin sembol haline geldiğini söyledi, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri’nin çoğunda sahne aldım. Festivallerde sahne almak beni yenilerken, böyle büyük bir organizasyonla birlikte büyük kitlelerle bir araya gelerek neşeyle şarkı söylemek benim için de çok büyük bir keyif. Ülke olarak böyle büyük organizasyonlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve böylece zamanla sembol haline gelerek bir kültürünün oluşacağına inanıyorum. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.