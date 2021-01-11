Özel tiyatrolara 14 milyon lira 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada göre koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara destek miktarı 2021 başı itibarıyla 36 milyon liraya ulaştı.

Mevzuat değişiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan bakanlık, 2021'de 'Dijital Tiyatro' ile 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlama kararı aldı. Salgın sürecinde yeni yılın ilk destek paketi olarak verilecek bu rakamla birlikte toplam destek miktarı da 36 milyon lira oldu.

'Dijital Tiyatro / Sesli Oyun' projesi kapsamında; 155 özel tiyatroya toplam 3 milyon 875 bin lira.

'Dijital Tiyatro / Dijital Oyun' projesi kapsamında; 255 özel tiyatroya toplam 8 milyon 670 bin lira.

'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projesinin ocak ayı turneleri için; 41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira.

TOPLAM... 14 milyon 455 bin lira.

Bakanlığın 'Dijital Tiyatro' projesi ile yerli yazarlarının daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolar tarafından seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak. Salon sahiplerinin de dâhil olduğu, tiyatronun tüm bileşenlerini kapsayan projenin 'Sesli Oyun' başlığıyla bakanlık, hem yapımcı özel tiyatrolara hem seslendirme yapan oyunculara hem de yazarlara destek olacak. Projenin ikinci başlığı olan 'Dijital Oyun' da ise, özel tiyatrolar sahneleyecekleri bir oyunun video kaydını yayınlanmak üzere bakanlığa teslim edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle dijital ortamda buluşturulacak. Proje kapsamında oyun kayıtları için belirlenecek Devlet Tiyatroları sahnelerinin kullanılması mümkün olacağı gibi, özel sahnelerde çekim yapılması halinde, sağlanacak ek destekle salon sahiplerine de önemli bir destek verilecek.

Diğer destek projesi 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' ile de Devlet Tiyatroları'nın sahneleri özel tiyatrolara tahsis edilecek. Salgın koşullarına uygun olarak, özel tiyatrolar oyunlarını Devlet Tiyatroları sahnelerinde art arda iki günde 2 kez sahneleyecek. Bakanlık, bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağlayacak. Özel tiyatrolar bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamayacak.