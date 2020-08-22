AA

İzmir'in Konak ilçesinde, alınan bilgiye göre, 1268 Sokak'taki bir evde kumar oynandığını öğrenen polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada polisten kaçmak için, binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atlayan 3 kişi yaralandı. Telefonla 112'yi arayan ve ambulans isteyen yaralıların bu talebinin ardından polis ekipleri de bölgeye gitti.

"PARA CEZASI YEMEYELİM DİYE ATLADIK"

AA'da yer alan habere göre yaralıların olduğu arsanın kapısındaki kilidin, olay yerine gelen ekiplerce kırılmasının ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada, gazetecilerin "Neden atladınız?" sorusuna "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" cevabını verdi.