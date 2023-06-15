2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Arefe Günü normalde yarım gün tatil oluyor fakat bayram tatilinin 9 güne uzatılması ile birlikte tam gün tatil oldu.