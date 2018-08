Kurban bayramında toplum olarak et tüketimimiz artıyor. Bu konuda dikkat etmemiz gerekenler var. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre et tüketiminde bazı püf noktalara uyulması sağlık kazandırırken uyulmaması kayıp anlamına geliyor.











Diyetisyen Gizem Şeber, kurban eti tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatırken, “Kurbanlığın kesildikten sonra 24 saat buzdolabında dinlendirilip tüketilmesi uygulanması gereken ilk kural” diyor. Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama veya fırında pişirilmesi veya sebzelerle birlikte sote olarak hazırlanması daha sağlıklı bulunuyor. Bayram sonrasında kullanılacak etlerin küçük parçalar halinde paketlenip dondurulması önerisinin de dikkate alınması gerekiyor.



Çünkü eti bir kez dondurucudan çıkarıp çözdürdükten sonra yeniden dondurmak sağlık açısından tehlike yaratıyor. Etin maddesel yüzeyi ne kadar küçükse o kadar çabuk bozuluyor. Bu yüzden et olarak saklanıp kullanılmadan önce kıymaya dönüştürülmesi öneriliyor. Bunların dışında mutlaka salata veya sebze yemekleri ile birlikte tüketilmesi, mekanik sindirim için iyi çiğnenmesi tavsiye ediliyor. Böyle yapılması mideye daha az iş düşmesine neden oluyor.





ASIL TEHLİKE BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ! KOMAYA BİLE SOKABİLİR!

ETİ SALATA VEYA ZEYTİNYAĞLILARLA TÜKETİN

Et, protein ve yağ içeriği açısından oldukça zengin bir besin. Protein ve yağlar karbonhidratlara göre daha uzun sürede parçalanıp sindiriliyor. Yanında ne tüketileceğinden çok etin pişme durumu, pişirilme yöntemi ve nasıl tüketildiği önem taşıyor. Öneri olarak orta pişmiş veya iyi pişmiş etlerin tercih edilmesi, et pişerken birden ateş ile temas edip sertleşmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Öğün tüketim süresinin 20 dakika civarında olması ve her lokmanın en az 20 kez çiğnenmesi öneriliyor. Lif açısından fakir bir yiyecek olduğu için yanında salata, zeytinyağlı sebze yemeği, sote sebzeler ile servis edilmesi besin ögesi açısından daha zengin bir menü sağlıyor.

ET TÜKETİMİ SONRASI TATLI YEMEYİN DEMLİ ÇAY İÇMEYİN

En sık yapılan hatanın, kesilen kurbanın tüketimine, aynı gün hatta kesildiği anda kahvaltıda başlanması olduğu belirtiliyor. Oysa kesilen hayvan etinin “et katılığı” olarak adlandırılan ve sindirimi zorlaştıran değişimi aşabilmesi için en az 24 saat bekletilmesi gerekiyor. İkinci hata yoğun et tüketiminin hemen üzerine yenen tatlı olarak görülüyor. Böylelikle hem sindirim iyice zorlaşmış oluyor hem de hızla yükselen kan şekeri nedeniyle kişide uyuklama ve halsizlik sorunları yaşanıyor. Bu nedenle tatlı ve meyvelerin öğünden en az 45 dakika sonra tüketilmesi, en idealinin ise aradan 2 saat geçmesi olduğu belirtiliyor. Dikkatli olunması gereken konulardan biri de etli yemeklerin hemen üzerine içilen demli çay alışkanlığı. Demli çaylar, etteki demir emilimini bozduğu için hem açık içilmeleri hem yeni demlenmiş olmaları hem de yemekten en az 1 saat sonra tüketilmesi öneriliyor.