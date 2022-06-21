Kurbanlık fiyatları yüzde 25-30 zamlandı

İHA

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, ‘kurban yok, kurbanımız az’ şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, “Vatandaşımız gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun” diye konuştu.

'KURBANCILIK AYRI BİR SEKTÖR'

Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirterek, “Diğer mamullere yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 1-1,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır” diye konuştu.

Küçükbaşın 250-300 TL’ye kesiminin yapıldığını kaydeden Yardımcı, “Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, ‘hayvan yok, kurban yok’ böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Yardımcı, ithal kurbanlık gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.