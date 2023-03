"KÖYÜMÜZDE 10 TANE VAR"

Edirne merkeze bağlı Avarız köyü sakinlerinden Ersin Çetin ise leyleklerin her yıl köylerindeki yuvalarına geldiğini belirterek, "Her sene geliyorlar. Senenin 110'uncu gününde ovaya, 120'nci gününde yuvaya gelirler. Bizim köyümüzde 10 tane vardır. Sevimli hayvanlar, her yıl gelirler. Bunlar buğday biçiminde çekirge toplarlar. Faydalı yani, şimdiye kadar bir zararını görmedik" ifadelerini kullandı.