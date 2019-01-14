Çin'in ithalat ve ihracatı beklenenden fazla düştü



JAPON YENİ DEĞER KAZANDI



Çin ile ticaret ilişkileri nedeniyle küresel risk iştahının bir göstergesi olan Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları yüzde 0.4 değer yitirdi. Her iki para birimi de geçen hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığına yönelik beklentiler ve Çin'in ekonomiyi destekleyici para ve maliye politikası önlemleriyle yüzde 1.5 değer kazanmıştı. Yatırımcıların riskten kaçması Japon yeninin dolar karşısında yüzde 0.4 değer kazanmasını sağladı. Dolar endeksi ise yüzde 0.1 gerileyerek 95.58'e indi.

ASYA BORSALARI GERİLEDİ





Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Cuma günü gördüğü bir buçuk ayın zirvelerinden yüzde 1 geriledi. Çinli lokomotif hisseler yüzde 0.8, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1.4, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.8 geriledi. Japonya piyasaları tatil dolayısıyla kapalı.



PETROL FİYATLARI YÜZDE 1 DÜŞTÜ



Petrol fiyatları dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin'in ithalatı ve ihracatının artış beklentilerine karşılık gerilemesinin ardından yüzde 1'e yakın düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.9 düşüşle 59.91 dolara

geriledi.

ALTIN DEĞER KAZANDI





Altın, Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisiyle doların gerilemesine paralel olarak değer kazandı. Çin ekonomisinde ivme kaybının sürdüğüne işaret eden zayıf ithalat ve ihracat verisi de altını destekledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1,291.41 dolara çıktı.

