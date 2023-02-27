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Küresel piyasalarda negatif seyir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına yönelik belirsizlik sebebiyle piyasalar yeni haftaya negatif seyirle başlarken, hafta boyunca devam edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin karışıklığı artırması bekleniyor

Küresel piyasalarda negatif seyir
AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla yeni haftaya da negatif seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,7 artarak beklentileri aştı.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağı öngörülüyor.

Tahvil piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95'le son 4 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

ABD'de resesyon fiyatlamalarının güç kaybettiğini ve son iki ayın en düşük seviyelerinde bulunduğunu kaydeden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNDE

Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında destekleyerek, dolar endeksini yaklaşık 2 ayın zirvesine taşıdığını, bu durumun emtia fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Buna göre, yeni haftaya Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 82,5 dolardan, bakırın libresi yüzde 1,5 azalışla 4 dolardan ve altının ons fiyatı yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.808 dolardan başladı.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 1,05, Dow Jones endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede güçlenen enflasyon baskısı söz konusu seyirde etkili oldu.

Analistler, bölgede güçlü seyrini sürdüren enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin politikalara ne kadar daha devam edeceğine yönelik belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Hafta sonunda bir gazeteye demeç veren ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapması için yeterli nedene sahip olduğunu bildirdi.

ECB üyesi Ignazio Visco da enflasyonu aşağı çekmek için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, nihai faiz oranının gelen verilere göre belirleneceğini ifade etti.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,07 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Bugün Asya piyasalarında da risk iştahının düşük olduğu gözlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanlığına geçecek olan Kazuo Ueda'nın açıklamaları takip edilmeye devam ediliyor.

Ueda gevşek para politikasını devam ettirmenin bundan sonrası için de mantıklı olduğunu kaydederek, BoJ'un para politikasını sıkılaştırması için enflasyon trendinin önemli ölçüde yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre öncü endeks 97,2'ye geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü 5.050-5.100 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,54 altında 5.058,75 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise yatay seyirle 18,8791'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

18.30 ABD, şubat ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

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