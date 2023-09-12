Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantasına gözü gibi bakıyor

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Bana veren kişi de bu çantanın, Kurtuluş Savaşı'nda yer alan dedesine ait olduğunu ifade etti. Savaştan sonra köyüne giden dedesinin bavulunun içerisinde bulmuşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan kalma silahı da sergiliyoruz. Bu iki materyalin de manevi değerleri çok büyük olduğu için satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.