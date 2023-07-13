'Kuru Otlar Üstüne'yi Fransızlar 3 ay önce gördü

'Samet', meslektaşı 'Kenan' ile birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan 'Nuray' ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında festivalin 30'uncusunu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını belirtti.

"Pandemi ve sonrasında yaşanan sıkıntılı süreçte sinema salonları bir bir kapanırken sektörün üretime devam etmesi, Türk sinemasının gelişimi ve tanınırlığı için çok değerlidir" diyen Zeydan Karalar, bu konuda şunları söyledi: Üniversitelerin gerçekleştirdiği akademik çalışmaların, sinemaya yönelen gençlerden gelen yeni fikirlerin sektördeki başarıyı artırarak yeni bir sinema oluşumuna katkı koyduğunu, çekilen filmlerin birçok ülkede ilgi görüp çeşitli festivallerde yer almalarından büyük sevinç duyduğunu ifade etti. Karalar, "Ülkemize kazandırdığı ödüllerle bizleri gururlandıran Nuri Bilge Ceylan'ı festivalimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.