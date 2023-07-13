'Kuru Otlar Üstüne'yi Fransızlar 3 ay önce gördü
Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan 'Kuru Otlar Üstüne'yi Fransızlar, Türkiye'deki izleyicilerden 3 ay önceden izleme fırsatı buldu
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', mayısta düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Türk sineması adına büyük bir başarıya imza attı.
'Kuru Otlar Üstüne' ile Türk sineması, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Cannes Film Festivali'nde ilk kez ödül kazandı.
Bu ödüle, filmde 'Nuray'ı canlandıran Merve Dizdar layık görüldü.
Türk sineması adına büyük bir prestij sağlayan 'Kuru Otlar Üstüne'nin Türkiye'deki gösterim tarihi henüz belirlenmedi.
'Kuru Otlar Üstüne'yi Fransızlar, Türkiye'deki izleyicilerden önce görme fırsatı buldu. Film, Fransa'da 12 Temmuz'da gösterime girdi.
'Kuru Otlar Üstüne' Türkiye'de ise ilk kez 18 - 24 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde izlenebilecek.
Filmin sinema salonlarında gösterime girmesi ise yıl sonunda olacak.
Galaya, filmin yönetmeni - senaristi Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra; başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.
'Kuru Otlar Üstüne'de İstanbul'a atanmayı umarken Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılını bitiren genç öğretmen 'Samet'in hikâyesini anlatılıyor.
'Samet', meslektaşı 'Kenan' ile birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybeder. Ancak kendisi de öğretmen olan 'Nuray' ile tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı olabilir.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında festivalin 30'uncusunu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını belirtti.
"Pandemi ve sonrasında yaşanan sıkıntılı süreçte sinema salonları bir bir kapanırken sektörün üretime devam etmesi, Türk sinemasının gelişimi ve tanınırlığı için çok değerlidir" diyen Zeydan Karalar, bu konuda şunları söyledi: Üniversitelerin gerçekleştirdiği akademik çalışmaların, sinemaya yönelen gençlerden gelen yeni fikirlerin sektördeki başarıyı artırarak yeni bir sinema oluşumuna katkı koyduğunu, çekilen filmlerin birçok ülkede ilgi görüp çeşitli festivallerde yer almalarından büyük sevinç duyduğunu ifade etti. Karalar, "Ülkemize kazandırdığı ödüllerle bizleri gururlandıran Nuri Bilge Ceylan'ı festivalimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.